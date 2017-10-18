В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за долга по зарплате в 1,5 миллиона рублей

Компания почти год не платила деньги 19 сотрудникам.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017
В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за долга по зарплате на предприятии "ТагилСтальКонструкция", сообщили в областном управлении Следственного комитета.
С февраля 2015 года по ноябрь 2016-го компания частично не выплачивала деньги сотрудникам. По версии следствия, долг по зарплате на предприятии, которое на данные момент уже не работает, достиг 1,4 миллиона рублей. Деньги не получали 19 сотрудников.
Следователи устанавливают лицо, которое будет привлечено в качестве обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.
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По данным Свердловскстата, долги по зарплате выросли в 3 раза на предприятиях, не относящихся к малому бизнесу. Долг вырос до 11,9 миллионов рублей.
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Ранее НАША сообщала о свердловском предприятии, которое задолжало сотне сотрудников более миллиона рублей. Директор компании долгое время скрывался за границей, но в итоге был задержан. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
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В Нижнем Тагиле перед судом предстанет директор завода, которого после проведения "Прямой линии" попросил проверить Владимир Путин. Директор заявил сотрудникам, не получавшим зарплату, что отдаст деньги, если его попросит президент. Теперь главе предприятия грозит срок.