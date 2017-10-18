В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за долга по зарплате в 1,5 миллиона рублей

16+ Фото: архив НАШЕЙ

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, 19.10.2017, 13:10

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 19.10.2017, 13:10Тэги: Деньги Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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