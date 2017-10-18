Наверх
Утонувший в бассейне Нижнего Тагила 7-летний мальчик болел бронхиальной астмой
13:53, сегодня
К ЧМ-2018 в Екатеринбурге выпустят сувенирные планшеты
13:43, сегодня
ВТБ поддержал развитие южных центров группы "Тюменьагромаш"
13:39, сегодня
Собака напала на ребенка возле школы в Ревде
13:29, сегодня
ВТБ снизил ставки по кредитам для клиентов малого бизнеса
В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за долга по зарплате в 1,5 миллиона рублей
13:10, сегодня
Свердловчанин убил двух женщин в свой день рождения
12:46, сегодня
В Росгвардии опровергли отравление срочников в Екатеринбурге
11:53, сегодня
Как проветрить квартиру, не открывая окон: руководитель техотдела оконной компании поделился опытом
3 ситуации, когда брать ипотеку нужно не в банке
11:47, сегодня
Синоптики сообщили о повышенном содержании фенола в воздухе Екатеринбурга
11:39, сегодня
В позеленевшем пруду Нижнего Тагила нашли опасные водоросли
11:16, сегодня1
Оборот по эквайрингу Группы ВТБ превысил 1 трлн рублей
ВТБ профинансировал ООО "АрктикЭнергоСтрой" на 220 млн рублей
11:04, сегодня
Екатеринбурженка борется за место в группе "Серебро"
10:51, сегодня1
Впервые в Екатеринбурге тифлокомментирование на спектакле «Высоцкий. Рождение легенды»
10:30, сегодня
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Rusal встал в очередь на включение в MSCI Russia
РПЦ продолжает судиться за три здания в центре Екатеринбурга
10:10, сегодня
Прокуратура требует отремонтировать опасный мост под Екатеринбургом
09:44, сегодня
Жители Каменска-Уральского смогут оплачивать проезд в автобусе по безналу
09:12, сегодня
Как ускорить капитальный ремонт в своем доме
В Екатеринбурге мужчина убил человека и покончил с собой
08:54, сегодня
Жители Екатеринбурга смогут увидеть астероид Ирида
08:43, сегодня
За прошлый вечер под Екатеринбургом насмерть сбили двух пешеходов
08:14, сегодня
Денежные переводы между ВТБ и ВТБ24 стали бесплатными
В Серове грузовик насмерть сбил двух женщин на пешеходном переходе
20:39, 18.10.20173
Екатеринбурженка отсудила у автосалона почти два миллиона рублей за бракованную машину
20:13, 18.10.20174
В Екатеринбурге отравились 40 солдат-срочников
19:45, 18.10.20171
Городские СМИ продолжают следить за ситуацией, сложившейся вокруг строительства храма в центре Екатеринбурга
Задремал и выкатился на "встречку": под Богдановичем водитель грузовика устроил массовое ДТП
19:41, 18.10.20172
"Матч получился сложным": "Урал" обыграл команду заключенных, уступая 0:2
19:15, 18.10.2017
Стала известна причина жестокого убийства екатеринбургской школьницы в 2011 году
19:05, 18.10.20172
Группа ВТБ: объем мобильных платежей превысил 8 млрд рублей
Музыкальный фестиваль в Екатеринбурге вошел в топ-10 культурных событий осени в России
18:35, 18.10.2017
В столовой екатеринбургской школы во время обеда рухнула потолочная плитка
18:19, 18.10.2017
Турция возобновит поставки томатов в Россию
17:35, 18.10.2017
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Газпром вышел наверх из сентябрьской консолидации
Александру Мошкину, который бил сына об асфальт, ужесточили приговор
16:59, 18.10.2017
В Екатеринбурге разыскивают 12-летнего мальчика
16:16, 18.10.2017
Портфель привлеченных средств населения Группы ВТБ превысил 3 трлн рублей
16:11, 18.10.2017
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: "Рынки растут несмотря на усиление геополитических рисков"
Свердловчанин забил насмерть трех пенсионеров
15:42, 18.10.2017
Смена реквизитов котловых счетов
15:32, 18.10.2017
"Мотив" оштрафовали за "лучший" интернет
14:47, 18.10.2017
ВТБ обновил бонусные категории в программе лояльности "Мой бонус"
Кофейня, против которой выступил Burger King, устроит народное голосование: у кого лучше "Американо"
14:42, 18.10.2017
На свердловском заводе погиб рабочий
14:40, 18.10.2017
В Свердловской области отец троих детей заплатил долг по алиментам в 300 тысяч только после ареста машины
14:25, 18.10.2017
Как сохранить тепло: советы профессионалов
В Свердловской области пенсионерам повысили прожиточный минимум
14:10, 18.10.20172
Бесплатное открытие расчетного счета и оформление документов
13:59, 18.10.2017
Кандидатам в свердловские министры придется отчитаться о своих поездках за границу
13:29, 18.10.2017
Ежедневный макроэкономический обзор ВТБ: стена бесстрашия
Свердловский облсуд отправил за решетку адвоката, который дал взятку сотруднику колонии
12:39, 18.10.2017
В Нижнем Тагиле вынесли приговор экс-замначальника ИК № 2, где избивали заключенных
12:30, 18.10.2017
"Вину свою я не признаю в полном объеме": в Екатеринбурге судят бывшего министра транспорта Александра Сидоренко
12:00, 18.10.2017
В Свердловской области непривитым от гриппа детям запрещали посещать школы и детсады
11:46, 18.10.20173
В Свердловской области сняли предупреждение о смоге
11:30, 18.10.2017
На открытие скульптуры Эрнста Неизвестного "Маски скорби" в Екатеринбург приедет вдова Солженицына
11:23, 18.10.2017
Призеры чемпионата мира по киокусинкай каратэ получат медали из уральских камней
11:05, 18.10.2017
В России утвердили календарь выходных дней на 2018 год
10:26, 18.10.2017
Храм святой Екатерины построят у Театра драмы
09:58, 18.10.20174
Свердловчанка заплатит 30 тысяч рублей за нападение овчарки на маленькую девочку
09:39, 18.10.20172
В мэрии Екатеринбурга обсудили запрет въезда грузовиков в черту города
09:21, 18.10.2017

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за долга по зарплате в 1,5 миллиона рублей

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за долга по зарплате в 1,5 миллиона рублей
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Компания почти год не платила деньги 19 сотрудникам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за долга по зарплате на предприятии "ТагилСтальКонструкция", сообщили в областном управлении Следственного комитета. 
 
С февраля 2015 года по ноябрь 2016-го компания частично не выплачивала деньги сотрудникам. По версии следствия, долг по зарплате на предприятии, которое на данные момент уже не работает, достиг 1,4 миллиона рублей. Деньги не получали 19 сотрудников. 
 
Следователи устанавливают лицо, которое будет привлечено в качестве обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!
Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 19.10.2017, 13:10
Тэги: Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
ИГИЛ Видео Высокие технологии Транспортная реформа Студенты Истории 9 мая Мультимедиа ЗАГС Слухи Репортаж Хоккей Фото Секс ВУЗ Новости России Бэби-боксы Сибирская язва Позитив Доска позора СМИ Ельцин-центр Взрыв Экономика Новости Самолет Минобороны упал в Якутии Убийство в Рахмангулово Психология Выставки Кто заработал Интервью Скорая помощь Отношения Развлечения Грипп Искусство Убийство Ирины Вахрушевой Екатеринбуржцы в разных странах Корь Горящие авто Дети Ловец покемонов Гололед Спорт Статистика Недвижимость Еда ЧМ-2018 Волейбол История успеха Опрос Семья Образование Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Интернет Жизнь в городе Новости дня Финансы Кризис и санкции Бизнес Производство Ту 154 Дело Пьянкова Отдых Культура Мужчины Политика Животные Афиша Личное Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Рецензия Розыск ЖКХ Конкурсы Скандал с Новиковым Пусть говорят Лайфхак Происшествия ЖКХ Свердловской области Религия Крушение самолета под Ростовом Снос монастыря на Качканаре Растения Расписание ГИБДД Криминал Женщины Тест Транспорт Футбол Путин Рейтинг Грипп в Екатеринбурге Строительство Музыка Красота Ошибки врачей Военный репортаж Экономия ДТП Смерть Медицина Отключение света Уралмаш, Эльмаш Приостановка полетов в Египет Погода Туризм Война ритуальных агентств Дороги Катастрофа Шоу-бизнес Необычное Эксклюзив Знаменитости В Екатеринбурге -40 градусов Деньги Самолет Взятки Коллекторы Дорожные воины Храм святой Екатерины Здоровье Хэллоуин-2015 Общественный транспорт Авто Приговор Лошагину Мировые новости Биатлон Мистика Скандалы Мотоциклы Мода Расстрел Школа Расстрел на Депутатской Суд Недвижимость Свердловской области Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? История Екатеринбурга МЧС Горячее Баскетбол Обрушение крыши на Калинина Дом-2 Пожар Голодовка в колонии 9 мая Парковки Новый год В Египте разбился самолет с российскими туристами

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru