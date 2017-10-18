В позеленевшем пруду Нижнего Тагила нашли опасные водоросли

Специалисты "Водоканала" изучили пробы воды Черноисточинского водохранилища.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017
После того, как пруд под Нижнем Тагилом позеленел и напугал местных жителей, специалисты "Водоканала" изучили пробы воды Черноисточинского водохранилища. Об этом в Facebook сообщил председатель общественной организации "Экоправо" Андрей Волегов.
фото: Facebook Андрея Волегова
– Среди факторов, вызывающих "цветение" воды, главным является наличие в воде и биодоступность фосфора, который может попадать в водоем как с органическими сбросами (канализация, сбросы, стоки), так и высвобождаться из донных осадков, – написал Волегов.
- Также в пруду были обнаружены сине-зеленые водоросли, а следующий год может стать "фейерверком" их цветения в Черноисточнике.
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