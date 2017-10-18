Собака напала на ребенка возле школы в Ревде

Следователи начали проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017

В Ревде собака напала на 11-летнюю девочку. Инцидент произошел утром 19 октября возле школы № 28, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Девочка шла в школу в восьмом часу утра, увидела пса и решила его погладить. Собака отреагировала агрессивно и укусила ребека за плечо. Пострадавшей девочке понадобилась помочь врачей, ее доставили в больницу.

Обстоятельства инцидента устанавливают следователи. Выясняется, есть ли у собаки хозяин или это бездомное животное, опрашиваются очевидцы.

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