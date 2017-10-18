Собака напала на ребенка возле школы в Ревде

Следователи начали проверку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017
В Ревде собака напала на 11-летнюю девочку. Инцидент произошел утром 19 октября возле школы № 28, сообщили в областном управлении Следственного комитета.
Девочка шла в школу в восьмом часу утра, увидела пса и решила его погладить. Собака отреагировала агрессивно и укусила ребека за плечо. Пострадавшей девочке понадобилась помочь врачей, ее доставили в больницу.
Обстоятельства инцидента устанавливают следователи. Выясняется, есть ли у собаки хозяин или это бездомное животное, опрашиваются очевидцы.
- Это не первое нападение собак на жителей Ревды в этом году. Горожане регулярно жалуются на бездействие администрации Ревды. Так, в феврале стая собак загнала детей на детскую горку, где они стояли полчаса, пока животные не ушли.
- Спустя месяц стая бродячих псов напала на мальчика, который шел в школу. Трагедию предотвратили проезжавшие мимо автомобилисты.
- В августе бездомные собаки напали на 10-летнего мальчика, которому пришлось спасаться на заборе.
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