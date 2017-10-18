В Росгвардии опровергли отравление срочников в Екатеринбурге

В ведомстве сообщили, что недомогание почувствовали лишь четверо военнослужащих.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017

В пресс-службе Уральского округа войск Росгвардии опровергли отравление 40 солдат-срочников в Екатеринбурге.

В управлении сообщили, что 18 октября четверо военнослужащих обратились в медпункт с жалобами на недомогание. Сейчас состояние заболевших удовлетворительное, диагноз "отравление" не подтвердился.

– Информация о, якобы, массовом отравлении военнослужащих одной из воинских частей Уральского округа ВНГ РФ не соответствует действительности, – заявили в пресс-службе.

В профилактических целях солдаты будут находиться под наблюдением военных врачей.

Напомним, об отравлении нескольких десятков срочников в недавно расфомированной части Росгвардии, которая располагается в Ленинском районе Екатеринбурга, сообщил накануне "Коммерсантъ". По данным издания, семеро заболевших были госпитализированы.

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