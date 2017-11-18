Евгений Куйвашев назначил пять новых министров

Еще четыре кресла в правительстве по-прежнему вакантны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.11.2017

Губернатор Свердловской области продолжает формировать новое правительство региона. Сегодня стало известно о назначении еще пяти министров. Соответствующий указ опубликован на сайте главы Свердловской области.

Все назначенцы оказались "новыми старыми" министрами. Алексей Кузнецов вновь возглавил министерство природных ресурсов и экологии, Сергей Пересторонин – министерство промышленности и науки, Леонид Рапопорт – министерство физической культуры и спорта, Николай Смирнов – министерство энергетики и ЖКХ, а Светлана Учайкина – министерство культуры.

Также Евгений Куйвашев назначил Ольгу Глацких главой департамента молодежной политики региона. Все назначения подписаны 17 ноября, а в силу вступят с понедельника, 20 ноября.

На данный момент в министерстве вакантны должности глав министерств здравоохранения, инвестиций и развития, экономики, а также международный отношений.

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