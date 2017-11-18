Житель Екатеринбурга, спасший двух людей из горящего дома, выиграл 3,5 миллиона на шоу у Андрея Малахова

Алексей Умурбаев побывал на передаче "Стена.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.11.2017
В новом шоу Андрея Малахова "Стена" на телеканале "Россия" принял участие житель Екатеринбурга Алексей Умурбаев, спасший двух пенсионеров из горящего дома в 2015 году. Вместе со своей женой Ксенией он выиграл 3,5 миллиона рублей.
Пара заявила, что часть выигранных денег они потратят на благотворительность, а также на погашение ипотеки.
- В 2015 году Алексей Умурбаев вытащил из пожара двух пенсионеров, в дома которых взорвался газ.
- Спасатели наградили Алексея за этот подвиг.
- "Стена" – новое ток-шоу Андрея Малахова после ухода с "Первого канала".
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