Житель Екатеринбурга, спасший двух людей из горящего дома, выиграл 3,5 миллиона на шоу у Андрея Малахова

Алексей Умурбаев побывал на передаче "Стена.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.11.2017

В новом шоу Андрея Малахова "Стена" на телеканале "Россия" принял участие житель Екатеринбурга Алексей Умурбаев, спасший двух пенсионеров из горящего дома в 2015 году. Вместе со своей женой Ксенией он выиграл 3,5 миллиона рублей.

Пара заявила, что часть выигранных денег они потратят на благотворительность, а также на погашение ипотеки.

В 2015 году Алексей Умурбаев вытащил из пожара двух пенсионеров, в дома которых взорвался газ.

Спасатели наградили Алексея за этот подвиг.

"Стена" – новое ток-шоу Андрея Малахова после ухода с "Первого канала".

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