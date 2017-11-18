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Житель Екатеринбурга, спасший двух людей из горящего дома, выиграл 3,5 миллиона на шоу у Андрея Малахова

Житель Екатеринбурга, спасший двух людей из горящего дома, выиграл 3,5 миллиона на шоу у Андрея Малахова
16+
Фото: скриншот передачи "Стена"
Алексей Умурбаев побывал на передаче "Стена.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.11.2017

В новом шоу Андрея Малахова "Стена" на телеканале "Россия" принял участие житель Екатеринбурга Алексей Умурбаев, спасший двух пенсионеров из горящего дома в 2015 году. Вместе со своей женой Ксенией он выиграл 3,5 миллиона рублей.

Пара заявила, что часть выигранных денег они потратят на благотворительность, а также на погашение ипотеки.

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Игорь Труш, 19.11.2017, 10:34
Тэги: Необычное, Пожар
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