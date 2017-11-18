В понедельник в Екатеринбург приедет новый посол США в России

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В планах – встреча с Евгением Куйвашевым и экскурсия по Ельцин центру. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.11.2017 Завтра, 20 ноября, в Екатеринбург приедет новый посол США в России Джон Хантсман. Он встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Также в планах посла – экскурсия по Ельцин центру и музею "Невьянская икона", пишет znak.com. Затем он посетит бизнес-центр "Высоцкий". Джон Хантсман был назначен послом США в России в октябре 2017 года.

Ранее он занимал должность губернатора штата Юта и работал послом в Китае. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 19.11.2017, 16:39

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Игорь Труш , 19.11.2017, 16:39Тэги: Политика Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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