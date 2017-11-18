В понедельник в Екатеринбург приедет новый посол США в России

В планах – встреча с Евгением Куйвашевым и экскурсия по Ельцин центру.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.11.2017
Завтра, 20 ноября, в Екатеринбург приедет новый посол США в России Джон Хантсман. Он встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Также в планах посла – экскурсия по Ельцин центру и музею "Невьянская икона", пишет znak.com. Затем он посетит бизнес-центр "Высоцкий".
- Джон Хантсман был назначен послом США в России в октябре 2017 года.
- Ранее он занимал должность губернатора штата Юта и работал послом в Китае.
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