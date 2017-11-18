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Владимир Путин открыл в Крыму памятник Александру III, изготовленный на Урале

Владимир Путин открыл в Крыму памятник Александру III, изготовленный на Урале
16+
Фото: kremlin.ru
Монумент можно увидеть в парке Ливадийского дворца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.11.2017

Сегодня, 19 ноября, президент РФ Владимир Путин открыл в Крыму памятник Александру III. Как сообщает пресс-служба главы государства, этот бронзовый монумент был изготовлен на одним из уральских заводов.

Его установили в парке Ливадийского дворца, где любил отдыхать император с семьей.

– Царствование Александра III называли эпохой национального возрождения, настоящего подъёма русского искусства, живописи, литературы, музыки, просвещения и науки, временем возвращения к своим корням и историческому наследию, – отметил в своей речи Владимир Путин.

На монументе император изображен сидящим на срубе дерева в военной форме и опирающимся на меч; позади него – горизонтальная рельефная стела, увенчанная двуглавым орлом.

  • Автор композиции – скульптор, глава Союза художников, народный художник России Андрей Ковальчук.

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Игорь Труш, 19.11.2017, 17:12
Тэги: Новости России
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