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Сыновей убитой тагильчанки Дарьи Зембицкой отвезли в городской реабилитационный центр

Сыновей убитой тагильчанки Дарьи Зембицкой отвезли в городской реабилитационный центр
16+
Фото: архив Дарьи Зембицкой
Их бабушки оформляют документы на опеку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

В Нижнем Тагиле двух маленьких сыновей убитой Дарьи Зембицкой поместили в реабилитационный центр, сообщило 19 января АН «Между строк». За право быть их опекунами будут бороться обе бабушки: мать Дарьи, Ирина Зембицкая, и ее теща, мать Сергея Какшина, который уже признался в убийстве.

— Мы перевезли детей в центр до того момента, пока их бабушки не оформят опекунство. Ситуация находится под моим личным контролем. Дети сейчас проживают в нормальных условиях. Их бабушки занимаются оформлением документов, — рассказала АН «Между строк»  начальник управления администрации по соцполитике Лариса Пануш.  

Обе бабушки навещают внуков. Как рассказала Ирина Зембицкая, она на следующей неделе уже надеется забрать внуков к себе. Она также сказала, что мальчики сейчас в депрессии, но им уже получше.

  • 27-летняя Даша пропала в Нижнем Тагиле 9 января. Об этом сообщил ее бывший муж, Сергей Какшин.
  • Девушку искали волонтеры и полиция в течение нескольких дней. Какшин при этом активно помогал следствию, сам принимал участие в поисках. Но позже его задержали по подозрению в убийстве Дарьи, и на полиграфе мужчина во всем признался.
  • Он показал место около трассы, где задушил ее и закопал тело. Какшин находится в следственном изоляторе, он арестован на два месяца. За убийство бывшей жены ему грозит до 15 лет колонии.
  • У пары остались двое сыновей, 5 и 6 лет.

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Марина Подкорытова, 20.01.2017, 15:00
Тэги: Дети, Происшествия, Смерть
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