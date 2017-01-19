Два человека погибли во время пожара в екатеринбургской пятиэтажке

Спасатели эвакуировали 10 человек.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017
В Екатеринбурге на улице Латвийской загорелся жилой дом, два человека погибли, сообщает Ura.ru сегодня, 20 января.
Пожар начался днем – на площади 10 квадратных метров горели домашние вещи в квартире на улице Латвийской. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали из близлежащих квартир 10 человек, в том числе двух детей.
В огне погибли два человека. Их вынесли из дома на улицу живыми, но спасти пострадавших не удалось – они скончались от отравления угарным газом. Личности погибших устанавливают правоохранительные органы.
- По предварительной информации, владельца квартиры зовут Чу Вань Ай.
- В областном управлении МЧС пожар пока не комментируют.
- 18 января в Екатеринбурге произошел пожар в квартире в микрорайоне Кольцово. Пострадал рабочий, который занимался ремонтом квартиры. В момент возгорания мужчина спал.
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