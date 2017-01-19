Екатеринбург попал в схему межконтинентального метро Илона Маска

Для реализации идеи изобретателя и миллиардера Илона Маска собрали 35 команд инженеров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

Владелец частной космической компании SpaceX Илон Маск включил Екатеринбург и Челябинск в схему мирового метро Hyperloop, идею которого он озвучил еще в 2012 году, сообщает malina.am 20 января.

Екатеринбург попал в схему мирового метро

Hyperloop – проект вакуумного поезда, который в два раза быстрее самолета. Пассажиры такого поезда смогут преодолевать большие расстояния на меньшее время – например, путь от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско, протяженность которого 561 километра, займет всего полчаса. В схему такого метро попал Екатеринбург и другие российские города.

Hyperloop представляет собой надземный трубопровод, поддерживаемый опорами, внутри которого на скорости до 1 220 километров в час перемещаются 30-метровые транспортные капсулы. Капсулы двигаются в одном направлении с интервалом в 30 секунд.

Для реализации проекта мирового метро отобрали 35 команд инженеров

Реализацией проекта заинтересовались несколько компаний, среди которых Hyperloop One, уже объявившая конкурс на строительство мирового метрополитена. Одним из инвесторов стал сам Маск, отказавшийся от самостоятельной реализации проекта. Для воплощения идеи уже отобрано 35 команд инженеров.

Первая ветка метро свяжет Лос-Анджелес и Сан-Франциско в американском штате Калифорния, что станет первым шагом к переходу человечества на транспортную инфраструктуру будущего. Затем будут построены три ветки в других местах планеты, которые будут связаны между собой так же, как связаны ветки обычной подземки.

Предполагается, что метро будет охватывать почти всю сушу. В схему метро вошли и российские города – среди них Челябинск, Пермь, Нижний Новгород, Уфа, Москва, Санкт-Петербург, Самара, Волгоград, Омск, Новосибирск, Красноярск, Казань и Екатеринбург, который будет конечной станцией.

Илон Маск – инженер канадско-американского происхождения, бизнесмен, инвестор, изобретатель и миллиардер. Владеет частной космической компанией SpaceX, которая сотрудничает с НАСА.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!