Екатеринбургская интернет-звезда Лиза Монеточка выпустила клип об уходе к реалистам

Клип на песню «Ушла к реалистам» появился в Сети 20 января.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

Новый клип интернет-звезды из Екатеринбурга Лизы Монеточки под названием «Ушла к реалистам» появился на YouTube 20 января, сообщает daily.afisha.ru.

По словам Лизы, она написала песню «Ушла к реалистам» после урока истории мировой культуры, на котором учитель рассказывал об авангардном искусстве в России и во время своего рассказа упомянул о дамах, которые уходят со спектаклей Коляды из-за нецензурных слов, которые используют актеры.

– И я подумала, что непонимание простыми людьми сложного, настоящего искусства – очаровательная тема для песни, – рассказала Монеточка.

Лизе, по ее словам, приятно слышать о том, что ее песни бывают слишком серьезными для такой юной певицы. По мнению исполнительницы, ее песни становятся популярными, если они минималистичные и имеют простой припев, который легко запомнить. Если же в песню добавить еще что-то модное и обсуждаемое, то она станет хитом.

– Для уверенности можно добавить крепкое словцо, тогда успех почти обеспечен, – уверена Лиза. – Но я очень-очень рада, что моя аудитория клюет не только на такие «бомбочки». Например, песня «Ушла к реалистам», по поводу которой мы сегодня собрались, стала довольно популярной — я читала и слышала много хороших отзывов о ней. Она совершенно не вирусная, не хитовая, но я вложила в нее много времени и эмоций.

Елизавета отметила, что гордится этой композицией, и рада, что она пришлась по душе поклонникам.

16-летняя Лиза Монеточка стала известна год назад благодаря своим песням о себе, об одноклассниках, об украинском вопросе и деньгах. Песни девочка пела сама, играя на синтезаторе, снимая это на видео и публикуя в своей группе в соцсети, в которой на сегодня состоят более 36 тысяч участников.

Интервью НАШЕЙ с Монеточкой читайте здесь.

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