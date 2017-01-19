Екатеринбургский депутат рассказал о состоянии 15-летней дочери, чьи фото нашли на сайте секс-услуг

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017
Депутат Гордумы Екатеринбурга рассказал о скандале с интимными фото своей 15-летней дочери, которые оказались на сайте интимных услуг, сообщает ЕТВ сегодня, 20 января.
Фото девочки-подростка выложил в Сеть ее бывший молодой человек
Девочка находится в истерике и не хочет ходить в школу
– Я, в том числе, тому виной, и к психологу, наверное, мы пойдем вместе. Понятно, что я недолюбленный ребенок, который хочет получить общественное признание, хочет быть ярким и заметным и все делает для этого. Моя жена долгое время пребывала в моей тени, а потом не выдержала и стала фитнес-тренером, ворвалась в элиту боди-фитнеса в возрасте под 40 лет, когда все нормальные люди заканчивают карьеру. Дальше – старшая дочь, которая закончила девятую школу с золотой медалью, потом и университет по программе бакалавриат, сейчас заканчивает магистратуру. И младшая дочка, которая вроде держалась, держалась и все-таки не выдержала и стала самой знаменитой школьницей Екатеринбурга по состоянию на сегодняшнее число. И я думаю, что-то у нас семейное есть, что-то не так, если бы психолог рассказал, я был бы рад. Я ощущаю, что что-то со мной не так. Но с другой стороны, сидел бы я ниже травы, тише воды, все было бы по-другому, но подавлять свои желания, может, было бы еще хуже. Черт его знает, что психолог бы сказал про это.
- После появления информации об этом скандале в СМИ девушку начали травить интернет-пользователи: на ее странице в соцсети появились многочисленные оскорбительные комментарии и даже рисунки.
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