Екатеринбургский депутат рассказал о состоянии 15-летней дочери, чьи фото нашли на сайте секс-услуг

Девочка отказывается ходить в школу и находится в состоянии истерики.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

Депутат Гордумы Екатеринбурга рассказал о скандале с интимными фото своей 15-летней дочери, которые оказались на сайте интимных услуг, сообщает ЕТВ сегодня, 20 января.

Фото девочки-подростка выложил в Сеть ее бывший молодой человек

Отец девочки убежден, что ее фото появились на портале секс-услуг благодаря усилиям бывшего парня школьницы, которого она отвергла. Молодой человек разослал снимки девочки по одноклассникам, чтобы принудить ее к «чему-то с помощью общественного воздействия», сообщил отец. Против парня уже возбуждено уголовное дело по статье «Половые отношения с несовершеннолетней».

Девочка находится в истерике и не хочет ходить в школу

По словам отца, его дочь сейчас находится в истерике, не посещает занятия в гимназии – депутат опасается, что девочке придется перейти в другую школу, а может, сменить даже город, так как у депутата в Екатеринбурге избиратели, которые ему верят.

Мать девочки требует наказать парня, однако отец сомневается, что молодого человека посадят. При этом мужчина не скрывает, что в этой ситуации просматривается «некоторая ненормальность семьи»:

– Я, в том числе, тому виной, и к психологу, наверное, мы пойдем вместе. Понятно, что я недолюбленный ребенок, который хочет получить общественное признание, хочет быть ярким и заметным и все делает для этого. Моя жена долгое время пребывала в моей тени, а потом не выдержала и стала фитнес-тренером, ворвалась в элиту боди-фитнеса в возрасте под 40 лет, когда все нормальные люди заканчивают карьеру. Дальше – старшая дочь, которая закончила девятую школу с золотой медалью, потом и университет по программе бакалавриат, сейчас заканчивает магистратуру. И младшая дочка, которая вроде держалась, держалась и все-таки не выдержала и стала самой знаменитой школьницей Екатеринбурга по состоянию на сегодняшнее число. И я думаю, что-то у нас семейное есть, что-то не так, если бы психолог рассказал, я был бы рад. Я ощущаю, что что-то со мной не так. Но с другой стороны, сидел бы я ниже травы, тише воды, все было бы по-другому, но подавлять свои желания, может, было бы еще хуже. Черт его знает, что психолог бы сказал про это.

После появления информации об этом скандале в СМИ девушку начали травить интернет-пользователи: на ее странице в соцсети появились многочисленные оскорбительные комментарии и даже рисунки.

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