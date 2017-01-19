«Это нормальный нарциссизм». Екатеринбургский психолог объяснила, почему подростки фотографируются голыми

Она призвала защитить девочку и отметила, что никто не может быть уверен, что его откровенные фото не попадут в Сеть.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

Скандал с депутатской дочкой, обнаженные фото которой директор гимназии, где учится девочка, обнаружила на одном из сайтов интим-услуг, продолжает набирать обороты. Как ранее писала НАША, ее отец утверждает, будто снимки опубликовал на сайте бывший возлюбленный его 15-летней дочери.

Чтобы понять, почему подростки фотографируются обнаженными, НАША обратилась к екатеринбургскому психологу Анне Кирьяновой.

Обнаженные фото – это нарциссизм

– Подростки вообще склонны к экспериментам, это особенность их психики. И сфотографировать свое новое, красивое, взрослое тело – это желание часто возникает у подростков. Когда не было фотоаппарата в руках – в зеркало на себя посмотреться, увидеть себя, нового и прекрасного. И в повести «Завтра была война» девушка именно так и поступает. Это нормальный нарциссизм, нормальное желание увидеть себя и другим показать иногда.

Травля может очень навредить девочке

– Меня больше волнует скандал, который возник. Девочке он может очень повредить. Подростки крайне тяжело переживают осуждение обществом, критику, оскорбления – развязалась настоящая травля, которая может привести к печальным последствиям. У девочек еще мало опыта. Подростки скрытны и замкнуты.

Девушку нужно защитить, а не осуждать

– И напрасно те, кто с пеной у рта осуждают ребенка, думают, что с их-то детьми все в порядке! И половую жизнь они не ведут, и спиртное не пробуют, и не закурят никогда... Все может случиться с подростком, даже из самой благополучной семьи. Поэтому так важно сохранять доверие, быть терпеливым, продолжать присматривать даже за взрослым, казалось бы, ребенком. Мне очень жаль девочку. Она только выглядит взрослой. Это ребенок, но во взрослом теле, вот что такое подросток. И сейчас надо не осуждением девочки заниматься. Уверены ли те, кто осуждают, что их подобные фотографии не попадут в сеть? Или их близких? А заниматься защитой девочки, ее состояния, помочь ей понять происшедшее и справиться с лавиной оскорблений и грязи. С ней взрослому-то человеку трудно справиться иногда...