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На екатеринбургском заводе, где обрушилась крыша, нашли десятки нарушений

На екатеринбургском заводе, где обрушилась крыша, нашли десятки нарушений
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Госинспекция труда проверила предприятие после ноябрьской трагедии, когда в результате обрушения кровли погибли четыре человека и 14 были ранены.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

Госинспекция труда Свердловской области нашла около 70 нарушений на машиностроительном заводе имени Калинина, где обрушение крыши привело к гибели людей.

Все материалы о трагедии на заводе имени Калинина читайте здесь

Свердловская госинспекция труда нашла 70 нарушений на ЗИКе

Проверка завода была организована после трагедии, которая произошла 9 ноября 2016 года: во время обрушения кровли цеха погибли четыре человека, еще 14 получили травмы, сообщил 20 января главный госинспектор труда региона Федор Кравцов.
 
По итогам проверки в отношении юрлица были составлены протоколы об административных нарушениях на сумму 2,5 миллиона рублей. Завод обжаловал протоколы в суде. 

Специальная комиссия ведет расследование обрушения крыши на заводе

Также в госинспекции труда создана специальная комиссия, которая занимается расследованием трагедии. По словам Кравцова, сейчас идут опросы сотрудников и руководства предприятия. Виновный в обрушении будет определен после результатов строительной комиссии, которая покажет, на чьих плечах лежит ответственность за гибель и травмирование людей – на подрядчике или руководстве. 
  • Площадь обрушения составила 1 800 квадратных метров, в момент падения крыши в цехе находились 119 человек. Сразу после трагедии выдвигались версии о большом количестве снега на крыше, который мог продавить ее. 
  • Позже стало известно, что цех, в котором рухнула крыша, признали аварийным еще летом 2016 года. Тогда результаты экспертизы показали, что состояние кровли корпуса недопустимое, а несущие конструкции находятся в аварийном состоянии. 9 ноября обрушились именно те стропильные фермы, которые были признаны аварийными.
  • Также экспертиза показала, что при проектировании и строительстве здания были допущены ошибки – в 1965 году корпус сдали с нарушениями, которые так и не были устранены.

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Маша Шмурыгина, 20.01.2017, 12:27
Тэги: Обрушение крыши на Калинина
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