Ажиотаж возле штаба ЦВО: в Екатеринбург приехал министр обороны Шойгу

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017
Сегодня, 20 января, министр обороны Сергей Шойгу открыл в Екатеринбурге военные сборы. Глава Минобороны прилетел в уральскую столицу накануне вечером, сообщает «ФедералПресс».
С самого утра сегодняшней пятницы штаб Центрального военного округа на проспекте Ленина в Екатеринбурге был оцеплен. Возле здания скопилось множество автомобилей, на которых приехали высокопоставленные офицеры.
– Для пешеходов проход с этой стороны улицы перекрыт, приоритет отдан военным. Людей не выпускают даже из трамваев. За безопасностью следит большое количество полицейских, – рассказали агентству горожане.
- Сергей Шойгу открывает очередной этап учений Вооруженных сил РФ, посвященных действиям армейских подразделений в условиях внешней военной угрозы.
- Полицейские начальники сдавали нормативы по стрельбе и проходили фейс-контроль. Читайте по ссылке.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!