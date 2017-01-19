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Погода в Екатеринбурге продолжает радовать: на выходные обещают потепление

Погода в Екатеринбурге продолжает радовать: на выходные обещают потепление
16+
Фото: Дмитрий Шевалдин/ НАША ГАЗЕТА
А вот на следующей неделе ждем заморозков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

К грядущим выходным в Екатеринбурге немного потеплеет. А в субботу, по народным приметам, надо обязательно сходить в гости.

Сегодня, 20 января, в пятницу, утром было до -17 в разных районах города, к вечеру синоптики ожидают потепление до -10 градусов. Ветер юго-западный, 3-5 метров в секунду. Возможен небольшой снег.

При этом в уральском Гидрометцентре на пятницу возлагали большие надежды: должен был прийти сильный ветер и разогнать смог над Екатеринбургом.

В субботу, 21 января, по прогнозам будет потепление — днем до -6. Ветер западный и юго-западный, 5-6 метров в секунду. Возможны снегопады во второй половине дня.

В воскресенье, 22 января, будет -10-13 градусов, ветер юго-западный, 3-4 метра в секунду. Осадки возможно, но кратковременные.

На следующей неделе погода ожидается примерно такой же, но придет похолодание с четверга, 26 января, которое продлится до субботы. Температура воздуха опустится до -28 градусов, ждем заморозков.

  • Народные приметы на 21 января: собака во дворе спит, свернувшись в клубок — к холодам. Если человек заболел в этот день, то скоро выздоровеет. Чтобы скоротать время — ходили друг другу в гости и рассказывали за столом интересные истории. Отсюда и пошла поговорка «Мели, Емеля — твоя неделя».
  • Считается, что какой будет погода 22 января, таким будет и месяц сентябрь. Нужно обязательно сходить в баню 22 января, чтобы «смыть с себя Святки», всю праздничную беспечность, что поможет быстрее приступить к работе.
  • НАША рассказала, как интересно провести ближайшие выходные в городе.
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Марина Подкорытова, 20.01.2017, 10:54
Тэги: Погода, Жизнь в городе
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