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«Его мечта должна сбыться» Пользователи соцсетей собирают деньги на девайс для парализованного жителя Первоуральска

«Его мечта должна сбыться» Пользователи соцсетей собирают деньги на девайс для парализованного жителя Первоуральска
16+
Фото: Юнна Зузенкова / НАША ГАЗЕТА
28-летний Николай, несмотря на диагноз ДЦП, смог добиться успехов в шахматах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

После публикации НАШЕЙ истории 28-летнего Николая Грудинкина из Первоуральска, который парализован буквально с рождения, пользователи социальных сетей призывают ему помочь. Они готовы собрать деньги на девайс, который позволит Коле пользоваться компьютером при помощи силы мысли.

История молодого мужчины, как признаются пользователи социальных сетей, «задела их за живое». Они хотят, чтобы мечта Коли исполнилась, и он смог играть в шахматы при помощи мышки. Сейчас ему приходится языком нажимать на клавиатуру.

На видео: Николай Грудинкин показывает, как он играет в шахматы

  • Помочь Николаю Грудинкину, который несмотря на диагноз ДЦП, сумел добиться успехов в шахматах, можно, отправив средства на карту его мамы.

Реквизиты карты: Сбербанк 639002169084004916, Нина Михайловна Грудинкина.

  • Специальный девайс представляет собой электронный ободок, надеваемый на голову. На нем закреплены датчики, которые позволяют устройству сообщаться с компьютером. Устройство преобразует электроэнцефалографические сигналы в команды клавиатуры, что позволяет использовать его совместно с широким спектром программного обеспечения. Стоит такое устройство приблизительно от 90 до 800 долларов.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 20.01.2017, 19:15
Тэги: Эксклюзив
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