«Его мечта должна сбыться» Пользователи соцсетей собирают деньги на девайс для парализованного жителя Первоуральска

28-летний Николай, несмотря на диагноз ДЦП, смог добиться успехов в шахматах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

После публикации НАШЕЙ истории 28-летнего Николая Грудинкина из Первоуральска, который парализован буквально с рождения, пользователи социальных сетей призывают ему помочь. Они готовы собрать деньги на девайс, который позволит Коле пользоваться компьютером при помощи силы мысли.

История молодого мужчины, как признаются пользователи социальных сетей, «задела их за живое». Они хотят, чтобы мечта Коли исполнилась, и он смог играть в шахматы при помощи мышки. Сейчас ему приходится языком нажимать на клавиатуру.

На видео: Николай Грудинкин показывает, как он играет в шахматы

Помочь Николаю Грудинкину, который несмотря на диагноз ДЦП, сумел добиться успехов в шахматах, можно, отправив средства на карту его мамы.

Реквизиты карты: Сбербанк 639002169084004916, Нина Михайловна Грудинкина.