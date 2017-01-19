Дошли до ручки: в Екатеринбурге против блогера и ловца покемонов возбудили новое уголовное дело

Зато эксперты признали, что в видеозаписях Соколовского нет признаков оскорбления чувств верующих.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

Против блогера Руслана Соколовского 19 января возбудили новое уголовное дело — о «незаконном обороте специальных технических средств», сообщил «Новой газете» адвокат Алексей Бушмаков.

Все дело в том, что во время обысков квартиры блогера там нашли ручку с вмонтированной скрытой камерой. Теперь из-за этого следователи возбудили новое уголовное дело: о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ч. 1 ст. 138 Уголовного кодекса).

В суде было также оглашено заключение эксперта по делу об оскорблении чувств верующих. Председатель экспертного совета по проведению религиоведческих экспертиз при ГУ Министерства юстиции по Свердловской области Евгения Иванова не нашла признаков оскорбления, унижения, возбуждения и разжигания вражды между группами лиц. — Во всех материалах признаки пропаганды религиозного превосходства или религиозной исключительности отсутствуют. Никакой ненавистнической идеологии, плана или программы действий, призывов к действиям, возбуждающим вражду и рознь, оправдание или обоснования подобного рода действий исследуемые информационные материалы не содержат. Публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, Соколовский, как установили эксперты, не совершал, — рассказал адвокат Соколовского.

В рамках слушания в четверг, 19 января, судья Верх-Исетского районного суда продлил по ходатайству следствие арест для Соколовского до 23 февраля.

Уголовное дело против блогера Руслана Соколовского было заведено после публикации его видеозаписи о том, как он ловил в Храме-на-Крови покемонов. Дело завели по статьям «оскорблении чувств верующих» и «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства».

Сначала Соколовскому назначили домашний арест, но к нему в гости пришла девушка — из-за этого его вернули в СИЗО.