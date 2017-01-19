Дошли до ручки: в Екатеринбурге против блогера и ловца покемонов возбудили новое уголовное дело

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017
Против блогера Руслана Соколовского 19 января возбудили новое уголовное дело — о «незаконном обороте специальных технических средств», сообщил «Новой газете» адвокат Алексей Бушмаков.
— Во всех материалах признаки пропаганды религиозного превосходства или религиозной исключительности отсутствуют. Никакой ненавистнической идеологии, плана или программы действий, призывов к действиям, возбуждающим вражду и рознь, оправдание или обоснования подобного рода действий исследуемые информационные материалы не содержат. Публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, Соколовский, как установили эксперты, не совершал, — рассказал адвокат Соколовского.
- В рамках слушания в четверг, 19 января, судья Верх-Исетского районного суда продлил по ходатайству следствие арест для Соколовского до 23 февраля.
- Уголовное дело против блогера Руслана Соколовского было заведено после публикации его видеозаписи о том, как он ловил в Храме-на-Крови покемонов. Дело завели по статьям «оскорблении чувств верующих» и «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства».
- Сначала Соколовскому назначили домашний арест, но к нему в гости пришла девушка — из-за этого его вернули в СИЗО.
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