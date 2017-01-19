Мест хватит не всем или как записать ребенка в школу в Екатеринбурге

В управлении образования напомнили варианты, каким способом подавать заявку в учебное заведение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

Через полторы недели, с 1 февраля, в школах Екатеринбурга начнется набор детей в первый класс. Родители могут подать заявление в учебное заведение по месту прописки как в первую волну (с 1 февраля по 30 июня), так и во вторую (до сентября).

Откуда ноги проблемы растут

Однако с каждым годом становится все сложнее попасть туда, куда хочется: количество детей увеличивается, а число школ растет не с таким же успехом. В 2016 году в НАШУ газету поступало много жалоб от родителей , которые, несмотря на то, что пошли подавать документы почти с самого начала набора, в феврале, но попасть в нужную школу им не удалось: мест уже не было.

Как нам рассказали в руководстве п опулярных гимназий и «элитных» заведений , каждый год квот назначается определенное количество и буквально за первую неделю записи в первые классы уже набираются.

Как работает запись

По статистике, 70% горожан активно идут записывать ребенка буквально в первые дни, а большинство (50%) и вовсе в первые часы. Подать заявку на запись сейчас можно и через Интернет: портал Госуслуг традиционно открывает прием 1 февраля в 00 часов. В 8 утра открываются филиалы Единого МФЦ и сами школы, где принимают заявления.

После 1 февраля с графиком работы школьных комиссий нужно знакомиться уже в самих учреждениях.

Советы от управления образования

Для тех, кто решил записаться через Интернет, замначальника управления образования Наталья Ведерникова выдала советы в эфире ЕТВ.

— Мы рекомендуем родителям перед 1 февраля проверить баланс счета, чтобы не остаться без интернета. За 15 минут до полуночи мы советуем авторизоваться на портале, чтобы в ровно в 12 ночи начать работать с оформлением документов. И обязательно нужно проверить свои учетные записи на Госуслугах, а если их нет, то завести, пока не поздно, — отметила Ведерникова.

Проблемы повторяются из года в год, но не решаются

По словам чиновницы, в этом году мест для первоклашек будет больше, однако не во всех школах увеличены квоты, так что шанс, что вашего ребенка могут не записать в нужный вам лицей, остается всегда.

Также в управлении образования признались, что пока не нашли решения проблемы, когда в одну школу хотят записать братьев и сестер, погодков, близнецов, а мест для всех не находится.

Проблемы остаются и с фиктивными прописками, когда на время записи в нужную школу родители прописывают ребенка в районе по соседству, хотя проживают в другом. Это считается нарушением, но как это отследить и как с этим бороться — в управлении образования пока не знают.

Наталья Ведерникова отметила, что в ближайшем будущем на официальном городском портале в разделе «Управление образование» опубликуют постановление о территориальной принадлежности, где можно увидеть все изменения, которые происходили за последние четыре года.

В Ростелекоме, который отвечает за работу портала Госуслуг, обещают, что сайт справится с потоком желающих: они учли ошибки прошлого года, протестировали сеть и отладили работу.

Справка от НАШЕЙ, как быстро записать ребенка в школу.