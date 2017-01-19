Интимные фото 15-летней дочери депутата из Екатеринбурга на сайт секс-услуг выложил ее бывший парень

Такую версию рассказал отец девушки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017
Отец-депутат несовершеннолетней, чьи эротические снимки были обнаружены накануне на сайте проституток, уверен, что она не имеет к этому отношения: во всем виноват ее бывший парень. Как написал 20 января Ura.ru, отец считает, что его дочери просто мстят.
— Сейчас эту девочку, которой мстит бывший дружочек, топчут все, кому не лень. Не дам, — написал депутат в социальных сетях в защиту дочери.
Вероятно, как пишет Ura.ru, бывший молодой человек после разрыва решил разместить снимки, сделанные им в интимной обстановке, на сайте столь специфических услуг, чтобы проучить подружку.
После того, как о фото стало известно общественности, девушка подверглась настоящей травле в Интернете. На ее станице в соцсетях стали выкладывать оскорбительные комментарии, рисунки и «гифки». Несколько человек не осуждали девушку: «ну, споткнулась, теперь будет знать, что это нехорошо», но большинство агрессивно нападали.
- Откровенные фотографии 15-летней дочери депутата гордумы Екатеринбурга нашли вчера, 19 января, на сайте проституток. Под снимками школьницы стояли расценки: час — 2500, ночь — 12 000 рублей.
- По данным Life, девушка подтвердила, что снималась для рекламы интим-услуг.
- Региональное управление СК России начало проверку этого скандала. Следователям предстоит выяснить, действительно ли девушка продавала свои услуги за деньги или же сайт только использовал ее откровенные фотографии.