Интимные фото 15-летней дочери депутата из Екатеринбурга на сайт секс-услуг выложил ее бывший парень

Такую версию рассказал отец девушки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

Отец-депутат несовершеннолетней, чьи эротические снимки были обнаружены накануне на сайте проституток, уверен, что она не имеет к этому отношения: во всем виноват ее бывший парень. Как написал 20 января Ura.ru, отец считает, что его дочери просто мстят.

— Сейчас эту девочку, которой мстит бывший дружочек, топчут все, кому не лень. Не дам, — написал депутат в социальных сетях в защиту дочери.

Вероятно, как пишет Ura.ru, бывший молодой человек после разрыва решил разместить снимки, сделанные им в интимной обстановке, на сайте столь специфических услуг, чтобы проучить подружку.

После того, как о фото стало известно общественности, девушка подверглась настоящей травле в Интернете. На ее станице в соцсетях стали выкладывать оскорбительные комментарии, рисунки и «гифки». Несколько человек не осуждали девушку: «ну, споткнулась, теперь будет знать, что это нехорошо», но большинство агрессивно нападали.