Погибшие при падении люльки в Екатеринбурге не имели трудовых отношений с застройщиком

Об этом сообщил глава свердловской госинспекции труда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

Рабочие, погибшие при падении люльки на стройке в микрорайоне ЖБИ, не имели трудовых отношений с застройщиком - компанией «Брусника», сообщил 20 января глава госинспекции Свердловской области Федор Кравцов.

Двое рабочих утром 28 ноября 2016 года поднимались на люльке на верхние этажи строящегося дома жилого комплекса «Олимп», когда один из тросов люльки оборвался. В результате мужчины рухнули на землю, оба скончались на месте. По словам Кравцова, оба строителя работали на застройщика неофициально - никаких трудовых отношений между ними и компанией не было.

- Есть ИП, которое заключает договор с субподрядчиком и есть человек, с которым заключается гражданско-правовой договор. Проверяем застройщика, а у него в штате три человека, например, - директор, заместитель и бухгалтер, а остальные субподрядчики. По закону это допустимо и это проблема, - сообщил Кравцов.

Аналогичная ситуация с рабочими, пострадавшими при обрушении строительных лесов на объекте компании «Брусника». Тогда шесть человек получили тяжелые травмы, ни у одного из них не было трудовых отношений с застройщиком.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!