Свердловчанин умер от малярии после отпуска на Гоа

Во время отдыха в Индии жителя Свердловской области укусил комар.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

Житель Свердловской области скончался от малярии после поездки в индийский штат Гоа, сообщает «Новый регион» 20 января, со ссылкой на Роспотребнадзор РФ.

Свердловчанин, чей пол и возраст не сообщаются, умер от малярии после возвращения из отпуска, который он проводил на Гоа. Во время отдыха житель Свердловской области был укушен комаром

Уралец стал не единственным россиянином, заболевшим от малярии в 2017 году. Житель Ульяновской области также совершил туристическую поездку на Гоа – там во время пребывания в населенном пункте Кандолин его укусил комар. Этот случай не закончился трагедией – к счастью, врачам удалось его спасти, несмотря на то, что пострадавший не сразу обратился к ним.

По данным Всемирной организации здоровья, наиболее неблагополучными по распространению малярии странами являются Афганистан, Индонезия, Доминиканская Республика, Гайана, Северная Корея, Папуа-Новая Гвинея, Индия и Таджикская Республика.

Почти все случаи заболевания малярией в России – завозные. Для профилактики малярии следует до поездки начать прием противомалярийных лекарств, а во время пребывания в стране избегать укусов насекомых.

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