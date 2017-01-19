Свердловские чиновники регулярно таскают посуду из столовой

Работники решили их пристыдить.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017
В столовой администрации Каменска-Уральского жалуются на местных чиновников. Они постоянно уносят отсюда тарелки с едой, а посуду потом не возвращают. Об этом написал сегодня, 20 января, Ura.ru.
Объявление на дверях столовой администрации увидел местный житель Сергей Яблоков, сфотографировал и выложил в соцсети.
— Обедал в столовой администрации города, там объявление. Может, скинемся деньгами или посудой? — написал Сергей.
- Как рассказали Ura.ru в столовой администрации, проблема исчезновения посуды у них актуальна уже не первый день. В результате им регулярно не приносят по 10 – 15 тарелок. Чаще всего сотрудники администрации берут с собой тарелки с салатами и пирожками, а вот возвращать не спешат.
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