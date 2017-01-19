Цех ЗиКа, у которого рухнула крыша, будут перестраивать и запускать летом 2017

На его месте построят новый корпус.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017
Цех завода имени Калинина в Екатеринбурге, где в ноябре 2016 года обрушилась крыша, планируют отремонтировать и запустить летом 2017 года. Об этом написал ТАСС 20 января.
Как уточнил заместитель генерального директора предприятия Александр Косинцев, на месте рухнувшего будет построен новый корпус.
— Там уже приступили к демонтажу оставшейся кровли. Некоторые конструкции будут также демонтированы. На этом месте будет создан новый цех. Перед рабочими стоит задача — запустить корпус этим летом, — уточнил ТАСС Косинцев.
- В результате обрушения кровли в цехе 9 ноября 2016 года на площади около 800 квадратных метров четыре человека погибли, травмы различной степени тяжести получили 14 рабочих.
- Семьям погибших при обрушении на уральском заводе обещали выплатить по 1 миллиону рублей.
- На заводе нашли десятки нарушений техники безопасности и выписали миллионные штрафы.