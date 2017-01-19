В Екатеринбурге троллейбусы и машины попали в ледяной плен из-за прорыва трубы на Уралмаше

Коммунальщики не могли отключить воду: припаркованные автомобили закрыли во дворе нужные люки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

В ночь на 20 января в Екатеринбурге на Уралмаше прорвало трубу . Коммунальщики смогли отключить воду только утром: все колодцы были закрыты автомобилями. В итоге оказались затоплены улицы Ломоносова, 40 лет Октября и часть соседних дворов.

Как сообщили e1 в пресс-службе Водоканала, около 2.30 ночи по адресу Ломоносова, 28 прорвало трубу с холодной водой.

– Бригада оперативно прибыла на место, но отключить подачу воды она смогла только в шесть утра – на всех колодцах, в которых размещены задвижки, были припаркованы автомобили. В итоге мы были вынуждены отключить по большому кругу, и много лишних домов сейчас остались без воды, — отметила пресс-секретарь МУП «Водоканал» Ольга Булатова.

Из-за аварии сильно затопило улицу 40 лет Октября: очевидцы сообщили, что здесь «море по колено» и на дороге, и в некоторых дворах.

Из-за аварии и затопления дороги тут утром было остановлено движение троллейбусов.

– В 7.13 утра на Уралмаше встали троллейбусы, там застряли 8 и 10 маршрут, буксует маршрутка. Из-за воды на дороге образовалось много ледяной каши. Надеемся, что вскоре получится эвакуировать вставшие троллейбусы, чтобы можно было очистить проезжую часть, — уточнили в диспетчерской ТТУ.

— Когда колодец будет доступен, бригада сможет сделать переключение и восстановить водоснабжение. На место разлива воды направлена бригада по благоустройству для уборки наледи и снега, — уточнили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Автовладельцев машин, припаркованных около дома на Ломоносова, 20, коммунальщики просят убрать их оттуда, чтобы освободить доступ к люкам. С этой же просьбой они обратились в УК дома.