В Екатеринбурге троллейбусы и машины попали в ледяной плен из-за прорыва трубы на Уралмаше

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017
– Бригада оперативно прибыла на место, но отключить подачу воды она смогла только в шесть утра – на всех колодцах, в которых размещены задвижки, были припаркованы автомобили. В итоге мы были вынуждены отключить по большому кругу, и много лишних домов сейчас остались без воды, — отметила пресс-секретарь МУП «Водоканал» Ольга Булатова.
– В 7.13 утра на Уралмаше встали троллейбусы, там застряли 8 и 10 маршрут, буксует маршрутка. Из-за воды на дороге образовалось много ледяной каши. Надеемся, что вскоре получится эвакуировать вставшие троллейбусы, чтобы можно было очистить проезжую часть, — уточнили в диспетчерской ТТУ.
— Когда колодец будет доступен, бригада сможет сделать переключение и восстановить водоснабжение. На место разлива воды направлена бригада по благоустройству для уборки наледи и снега, — уточнили в пресс-службе МУП «Водоканал».
- Автовладельцев машин, припаркованных около дома на Ломоносова, 20, коммунальщики просят убрать их оттуда, чтобы освободить доступ к люкам. С этой же просьбой они обратились в УК дома.
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