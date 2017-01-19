На Первый канал съездила, а к сыну – нет: малыша екатеринбурженки, которая жила под теплотрассой, отдадут в дом ребенка

За все время лечения сына в больнице мать ни разу не навестила его.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

Годовалого сына Марины Карачевой, которая жила с ним под теплотрассой, отправят в Дом малютки, сообщает Znak.com сегодня, 20 января.

Сына женщины, которая жила под теплотрассой, отправят в Дом малютки

По словам детского омбудсмена в Свердловской области Игоря Морокова, Марина ни разу не навестила малыша, не связывалась с органами опеки и не предоставила свидетельство о рождении ребенка, хотя время на это у женщины было. При этом Мороков выразил надежду на то, что мальчик попадет в хорошую семью, а не останется в Доме малютки.

Мать жила с малышом под теплотрассой на окраине Уралмаша

О матери, которая с годовалым ребенком жила под теплотрассой на окраине Уралмаша, стало известно в декабре 2016 года. По словам Марины, она приехала в Екатеринбург из Алапаевского района беременной. В уральской столице она безуспешно пыталась найти работу и вскоре, не имея возможности снимать жилье, оказалась под теплотрассой, где и родился ребенок.

Сыну, как уверяла женщина, она могла дать все необходимое, так как зарабатывала деньги, сдавая пластиковые бутылки.