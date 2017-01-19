На Первый канал съездила, а к сыну – нет: малыша екатеринбурженки, которая жила под теплотрассой, отдадут в дом ребенка

За все время лечения сына в больнице мать ни разу не навестила его.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017
Годовалого сына Марины Карачевой, которая жила с ним под теплотрассой, отправят в Дом малютки, сообщает Znak.com сегодня, 20 января.
Сына женщины, которая жила под теплотрассой, отправят в Дом малютки
По словам детского омбудсмена в Свердловской области Игоря Морокова, Марина ни разу не навестила малыша, не связывалась с органами опеки и не предоставила свидетельство о рождении ребенка, хотя время на это у женщины было. При этом Мороков выразил надежду на то, что мальчик попадет в хорошую семью, а не останется в Доме малютки.
Мать жила с малышом под теплотрассой на окраине Уралмаша
О матери, которая с годовалым ребенком жила под теплотрассой на окраине Уралмаша, стало известно в декабре 2016 года. По словам Марины, она приехала в Екатеринбург из Алапаевского района беременной. В уральской столице она безуспешно пыталась найти работу и вскоре, не имея возможности снимать жилье, оказалась под теплотрассой, где и родился ребенок.
Сыну, как уверяла женщина, она могла дать все необходимое, так как зарабатывала деньги, сдавая пластиковые бутылки.
- После огласки этой ситуации в СМИ ребенка у Марины забрали и отправили в больницу, где у него диагностировали запущенный бронхит. Пока малыш проходил лечение, Марина побывала на «Первом канале», где приняла участие в программе «Мужское/Женское». Вместе с ней туда поехал ее муж и екатеринбурженка Татьяна, сообщившая о Марине в полицию.
- В эфире программы Марина рассказала о двух тяжелых преступлениях, за которые отсидела в тюрмье в общей сложности 12 лет, и двух старших дочерях, одна из которых хочет забрать себе младшего брата.