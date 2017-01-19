В центре Екатеринбурга ограбили салон сотовой связи

Грабители разбили витрины битами и сгребли их содержимое в пакет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

В Екатеринбурге на проспекте Ленина неизвестные ограбили салон сотовой связи, сообщает Life.ru сегодня, 20 января.

Двое неизвестных около трех часов ночи разбили окно в салоне сотовой связи «Евросеть» в центре Екатеринбурга. Предположительно, налетчиками были молодые люди. Они были одеты в черную одежду, свои лица грабители наполовину закрыли шарфами.

Битой налетчики разбили витрины в торговом зале салона, после чего начали сгребать все без разбора в целлофановый пакет, который был у них с собой. Ограбление заняло не больше двух минут.

Когда в магазине сработала сигнализация, грабители спешно скрылись. Правоохранительные органы ведут поиски налетчиков, сумма ущерба устанавливается.

10 января неизвестные ограбили салон «Евросети» на улице Заводской в Екатеринбурге. Подробности здесь.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!