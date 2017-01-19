В Екатеринбурге везунчик выиграл в лотерею 9 миллионов рублей

Он купил лотерейный билет в уральской столице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею более 9 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе «Столото». Лотерейный билет он купил в одной из торговых точек уральской столицы. Имя везунчика не называют.

Крупную сумму разыгрывали во время 216-го тиража Жилищной государственной лотереи. Свердловчанину достался суперприз и приз первого тура. Полная сумма его выигрыша составила 9 336 876 рублей.