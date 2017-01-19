В феврале екатеринбуржцы смогут бесплатно провериться на онкологию

Субботник против рака пройдет 25 февраля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

Жители Екатеринбурга смогут пройти бесплатное медицинское обследование во время субботника против рака, который пройдет в городских поликлиниках 25 февраля, сообщили в городском центре медпрофилактики.

Первый в 2017 году субботник против рака – 25 февраля. Желающим пройти бесплатное обследование на онкологию необходимо записаться за 3 – 5 дней до этой даты по телефону +7 (343) 204-76-76. Проходить обследование лучше в поликлинике по месту жительства, с собой необходимо взять полис и паспорт.

Принимать екатеринбуржцев будут хирурги, дерматологи, гинекологи и терапевты. Прием продлится с 9.00 до 15.00 часов.

За 2016 год обследование на онкологию прошли более 7,5 тысячи екатеринбуржцев. Более тысячи пациентов были направлены на дополнительное обследование из-за подозрения на предраковые и онкологические болезни.

Онкология стоит на втором месте среди причин гибели жителей Екатеринбурга. 75 процентов смертей от рака приходится на пять локализаций: молочная железа, шейка матки, легкие, кожа и желудочно-кишечный тракт.

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