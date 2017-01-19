В Свердловской области поймали мошенницу, торговавшую дипломами и водительскими правами

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017
В Свердловской области полиция задержала женщину, торговавшую поддельными дипломами и водительскими удостоверениями.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, по подозрению в получении денежных средств незаконным путем, в частности за решение вопроса о выдаче диплома об окончании техникума, задержана местная жительница Бачурина.
По данным следствия, молодая женщина представлялась сотрудником полиции и предлагала продать дипломы учебных заведения и водительские удостоверения, деньги от заказчиков получала, но при этом взятые на себя обязательства она не выполняла. Как отметили в полиции, Бачурина была просто не в состоянии организовать выдачу таких документов и сотрудником органов внутренних дел она не является.
— По данному факту органами внутренних дел возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации – мошенничество в крупном размере, — уточнили в ведомстве.
- Если кто-то стал жертвой мошенницы или у него есть сведения по данному делу, просьба сообщить в полицию: (343) 358-83-38 (дежурная часть ГУ МВД России по Свердловской области); (343) 294-14-94 (дежурная часть УМВД России по городу Екатеринбургу); (343) 358-82-19 УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области.