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В Тавде прокуратура нашла причину смога над городом

В Тавде прокуратура нашла причину смога над городом
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Фото: пресс-служба областной прокуратуры

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

В Тавде прокуратура начала проверку в связи с загрязнением атмосферного воздуха при сжигании отходов на полигоне компанией «Чистый город». Поводом стали чрезмерные задымление города и загрязнение атмосферного воздуха на его территории.
 
Как сообщили в ведомстве, проверкой установлено, что на городском полигоне твердых бытовых отходов компания «Чистый город» сжигала бытовой мусор, упаковочные коробки, мешки и прочие отходы на открытой площадке полигона без специальных установок.  

— В нарушение требований статьи 51 федерального закона «Об охране окружающей среды», федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» на городском полигоне твердых бытовых отходов ООО «Чистый город» проводило сжигание отходов без необходимого оборудования, при этом должностными лицами предприятия меры по остановке процедур приняты не были, — отметили в прокуратуре.

  • По факту выявленных нарушений внесено представление об устранении нарушений закона в адрес директора ООО «Чистый город».
  • Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры. 
  • Областная прокуратура требует закрыть свалку на территории Верхней Пышмы на полигоне Красный.

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Марина Подкорытова, 20.01.2017, 11:26
Тэги: ЖКХ, Жизнь в городе
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