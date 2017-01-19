В Свердловскую область возвращаются 30-градусные морозы

Похолодание наступит на следующей неделе.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017
В ближайшее время в Свердловской области установятся 30-градусные морозы, сообщает Znak.com 20 января.
По данным Уральского гидрометцентра, антициклон, благодаря которому на Средний Урал пришло потепление, смещается из-за алтантического воздуха. В ближайшие дни атмосферные фронты принесут в Свердловскую область более влажный воздух.
Похолодание начнется в начале следующей недели 23-24 января. Сначала температура воздуха опустится на 3-4 градуса, затем похолодает до минус 21-27 градусов ночью и до минус 22 градусов днем.
- Напомним, в Свердловской области до конца сегодняшнего дня, 20 января, действует предупреждение о первой степени опасности метеоусловий - из-за малоподвижности атмосферы в воздухе над регионом скапливаются вредные примеси. Спасти свердловчан от смога должен ветер силой до 15 метров в секунду.
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