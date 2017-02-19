Идеальный город Тимура Абдуллаева: что планировал изменить в Екатеринбурге бывший главный архитектор

Самые амбициозные проекты Тимура Абдуллаева.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

В понедельник, 20 февраля 2017 года, свой пост покинул главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев. В этой должности он проработал три года. НАША вспоминает, какими идеями и проектами за это время запомнился Тимур Абдуллаев.

«Идеальный город»

В августе 2016 года Тимур Абдуллаев сформулировал свою формулу «идеального Екатеринбурга».

— Это компактность города, его уникальность, качество и так далее. Но давайте на конкретных примерах. Сейчас «основная жизнь» сосредоточена в центре, что приводит к ежедневной маятниковой миграции. Правильнее устроить полицентричную систему, когда бОльшую часть своих потребностей жители могли бы удовлетворить в своем районе, — говорил Абдуллаев в интервью корреспонденту «Нашей Газеты».

Под потребностями горожан главный архитектор в первую очередь понимает наличие комфортной среды — территории, где человек чувствует себя свободно, где над ним не нависают однотипные многоэтажные застройки.

— Есть места, которые мне приятны. Например, прекрасный построили Ельцин Центр и вокруг него сделали благоустроенную территорию, где приятно проводить время. Для России это уникальный проект. Нравится район «ВИЗ Правобережный»: масштаб застройки позволяет сформировать нормальное пространство зеленых зон и улиц. Там комфортно находиться, — говорил главный архитектор города.

Абдуллаев, по его словам, мечтал вывести архитектурный облик Екатеринбурга на другой уровень.

Фасады

Имя Тимура Абдуллаева в первую очередь связывают с новой концепцией фасадов. В июне 2015 года депутаты гордмы обязали застройщиков согласовывать будущий внешний вид фасадов возводимых зданий.

В начале января 2017 года сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление с требованиями к уже существующим фасадам.

Документ запретил жильцам самовольно менять балконы, а также вывешивать на фасадах кондиционеры или антенны. Чтобы как-то изменить фасад, хозяевам помещений, жилых и нежилых, требовалось провести общее собрание.

Предпринимателей, которые используют пространство на первых этажах жилых зданий, ограничили в выборе вывесок. Теперь их плакаты обязаны соответствовать единой системе фасадов. Они не должны перекрывать оконные и дверные проемы, витрины, таблички с названиями улиц, нумерацию домов.

— Это нормально, когда собственники объектов обязаны поддерживать в надлежащем порядке фасады зданий. Вот что касается многоквартирных жилых домов, тут сложнее, поскольку единоличного собственника не существует, — говорил главный архитектор города.

По его словам, до 2025 года у каждого строения должен появиться паспорт фасадов.

Абдуллаев против храма-на-воде

В августе 2016 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включил Тимура Абдуллаева в состав рабочей группы по строительству храма святой Екатерины в акватории Городского пруда.

Главный архитектор Екатеринбурга и на заседаниях, и в разговоре с журналистами подчеркивал, что не поддерживает проект размещения храма на острове. Абдуллаев предлагал восемь альтернативных решений и выступал за то, чтобы подобный проект обсуждался с горожанами.

Градсовет при губернаторе Свердловской области позицию главного архитектора города проигнорировал. Со второй попытки градостроительный совет одобрил строительство религиозного сооружения на искусственном острове. Официальных публичных слушаний власти города и области не проводили.

Екатерининский парк

Один из примечательных проектов, который курировал главный архитектор города — объединение сквера Коммунаров и парка XXII Партсъезда.

14 октября 2016 года Тимур Абдуллаев вместе с главным художником города Дмитрием Фогелем объявили о старте конкурса по созданию концепции нового парка. 5 декабря 2016 года горожанам представили проект-победитель.

— Основной идеей этого проекта является создание нескольких пешеходных бульваров с системой закольцованных пешеходных зон, — пояснил на брифинге главный архитектор города.

К созданию нового парка планировалось приступить с лета этого года. Если только проект не встанет при преемнике Абдуллаева.

Превращение площади 1905 года в …

Еще одна мечта главного архитектора Екатеринбурга — превратить площадь 1905 года — в площадь, убрав с нее парковку.

— У нас в России две беды: либо все сносить, либо смотреть на историю. А почему бы не посмотреть в будущее? Возможно, и не стоит ничего серьезно реконструировать. Красную площадь в Москве ведь никто не трогал. Слишком много историй довлеет над этим местом, чтобы создавать еще одну, — говорил Абдуллаев.

Он пытался донести свою мысль, собрав форум молодых предпринимателей и архитекторов. Предполагалось, что это собрание даст толчок для создания конкретного проекта. После ухода Абдуллаева с поста главного архитектора города преобразование площади 1905 года остается под вопросом.

Тимур Абдуллаев на форуме по обсуждению площади 1905 года (автор фото: Сергей Беляев)

Концепция благоустройства Екатеринбурга

Спустя несколько месяцев после форума о площади экспертный совет с участием Тимура Абдуллаева принял решение о разработке огромного проекта по благоустройству города.

Создать город-сад поручено архитектурным бюро «ОСА» и «Ин.Форм».

Сквозной идеей архитекторов является набережная Исети. В проекте должны быть представлены решения по участку реки от улицы Малышева до Куйбышева, включая улицы Радищева и Карла Маркса. Также планируется преобразить набережную, проходящую от улицы Куйбышева к ЦПКиО им. В. В. Маяковского.

К слову, Абдуллаев является сооснователем «Ин.Форм». Однако на заседании экспертного совета у него не было права голоса.

Школа архитекторов

С августа 2016 года по инициативе Тимура Абдуллаева в Екатеринбурге запустили бесплатную школу для архитекторов.

— Цель школы — поиск новых смыслов и идей развития городского пространства, — резюмирует главный екатеринбургский архитектор, — пояснял главный архитектор Екатеринбурга.