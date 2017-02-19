Комитет Госдумы расширил «черный список» авиапассажиров

Формировать перечень будут сами воздушные перевозчики.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

Тем, кто попадет в «черный список», запретят летать в течение трех лет, сообщает е1.ru 20 февраля. Авиакомпании будут заносить в него данные пассажиров, которые своим поведением создавали угрозу безопасности полета или жизни других пассажиров.

В случае такого инцидента экипаж на борту судна должен составить акт о происшествии и отправить его в Росавиацию. В течение пяти дней нерадивого пассажира занесут в «черный список». С этого момента он на три года становится для авиаперевозчиков персоной нон грата.

Исключением станут случаи, когда занесенным в черный список перелет необходим, чтобы пройти лечение, присутствовать на похоронах или сопроводить инвалида.