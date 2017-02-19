Екатеринбуржец получит 900 тысяч рублей за несправедливый вердикт суда

Мужчина чуть не отправился в колонию за торговлю наркотиками.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

Житель уральской столицы провел почти год в следственном изоляторе, после чего Орджоникидзевский суд приговорил его к трем годам заключения, сообщает ural.kp.ru 20 февраля.

Но мужчина не собирался отбывать срок за несовершенное преступление и подал жалобу в Свердловский областной суд. Здесь мужчине отменили приговор и постановили пересмотреть дело.

Однако и во второй раз суд на Уралмаше вынес прежнее решение – виновен. Свердловскому областному суду пришлось вновь оправдать обвиняемого.

По словам пострадавшего, он провел в СИЗО более 11 месяцев, где тяжело заболел. Кроме того, в связи с временным заключением под стражу истец утверждал, что вынужден был прекратить предпринимательскую деятельность.