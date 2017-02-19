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Жительница Екатеринбурга требует полмиллиона рублей за сломанную в автобусе ногу

Жительница Екатеринбурга требует полмиллиона рублей за сломанную в автобусе ногу
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Водитель маршрутки открыл дверь прежде, чем транспорт остановился, женщина не удержалась на ногах и выпала на дорогу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

Жительница Екатеринбурга Наталья сломала ногу в автобусе – водитель слишком рано открыл дверь, и женщина упала на дорогу. Это произошло еще в марте 2016 года, теперь пострадавшая требует компенсацию в размере полмиллиона рублей.

В Екатеринбурге женщина сломала ногу, выпав из маршрутки

Утром 17 марта водитель 48-й маршрутки, подъезжая к остановке «Начдива Васильева», открыл дверь, не остановив транспорт. Наталья, приготовившаяся выйти, не устояла на ногах и упала на дорогу, получив открытый перелом костей голени и нейропатию малоберцового нерва, передает е1. 

Пострадавшая требует полмиллиона за перенесенные страдания

Процесс восстановления был долгим – женщина перенесла операцию и после ходила с помощью костылей. Из-за травмы Наталья потеряла работу, не могла найти новую, в результате у матери двух детей накопился крупный долг за коммунальные услуги.
 

По словам женщины, в транспортной компании «Форт-Транс» отвергли обвинения в свой адрес, объяснив это тем, что Наталья сломала ногу за пределами маршрутки.

  • Эксперты оценили полученные Натальей травмы как тяжкий вред здоровью, после чего женщина подала иск к транспортной компании на 500 тысяч рублей. Суд может как принять эту сумму, так и уменьшить ее. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 20.02.2017, 16:25
Тэги: Общественный транспорт, Деньги, Транспорт
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