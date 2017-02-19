Новое автопутешествие: кот Граф из Нижнего Тагила вместе с хозяином поехал покорять Байкал

Они отправились туда на автомобиле.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017
Кот Граф из Нижнего Тагила, который вместе со своим хозяином Андреем Останиным путешествовал на Эльбрус, 19 февраля поехал в новый заезд — до Байкала.
Первые кадры автопутешествия уже выложены в Инстаграм кота. В соцсетях хозяин кота опубликовал фотографию, на которой кот сидит на переднем сиденье автомобиля. Ниже сделана подпись: «В добрый путь, Байкал жди…».
Планы отправиться на Байкал дружные туристы строили еще осенью прошлого года.
Также кот уже успел побывать в Кунгурской пещере.
- Кот Граф вошел в топ-10 самых известных котов года, обсуждаемых российскими СМИ.
- Популярность кот обрел относительно недавно, в 2016 году, после подъема на гору Эльбрус. Он поднялся на высоту почти в шесть тысяч метров в рюкзаке своего хозяина.