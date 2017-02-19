Новое автопутешествие: кот Граф из Нижнего Тагила вместе с хозяином поехал покорять Байкал

Они отправились туда на автомобиле.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

Кот Граф из Нижнего Тагила, который вместе со своим хозяином Андреем Останиным путешествовал на Эльбрус , 19 февраля поехал в новый заезд — до Байкала.

Первые кадры автопутешествия уже выложены в Инстаграм кота. В соцсетях хозяин кота опубликовал фотографию, на которой кот сидит на переднем сиденье автомобиля. Ниже сделана подпись: «В добрый путь, Байкал жди…».

В добрый путь, Байкал жди... Публикация от Граф Андреевич (@graf_andreevich) Фев 19 2017 в 1:19 PST

Также кот уже успел побывать в Кунгурской пещере.