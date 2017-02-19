Ловец покемонов Руслан Соколовский подал жалобу в Европейский суд по правам человека

Жалобу подал адвокат Дамир Гайнутдинов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017
Ловец покемонов из Екатеринбурга Руслан Соколовский подал жалобу на свой арест в Европейский суд по правам человека. Об этом Ura.ru рассказал его адвокат Алексей Бушмаков.
Жалобу подал адвокат Дамир Гайнутдинов, специализирующийся на делах по защите свободы слова, он и будет представлять блогера интересы Соколовского в Страсбурге.
Соколовский считает, что его содержание под стражей было неадекватной мерой.
— Главной целью, утверждает блогер, было наказание его за огласку фактов сотрудничества эксперта Юлии Тагильцевой, готовившей заключение по делу Соколовского, с Центром по противодействию экстремизму МВД по Свердловской области. Таким образом, уголовное преследование и арест являются нарушением права заявителя на свободу и на выражение своего мнения, — сообщают «Ведомости».
Соколовский говорит, что уголовное преследование в этом случае – нарушение права на свободу и на выражение своего мнения.
- Блогера Соколовского судят за высказывания в его роликах на YouTube. Он прославился тем, что снял на видео, как ловит покемонов в Храме-на-Крови через приложение PokemonGo. По версии следователей, блогер систематически оскорблял чувства верующих.
- После задержания он был арестован на два месяца, в сентябре суд отпустил его под домашний арест, однако 28 октября вернул в СИЗО из-за нарушения условий ареста.
- На днях в СК закончили расследовать дело и отправили его в суд, накануне разбирательства самого Соколовского отпустили под домашний арест.