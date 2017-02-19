Ловец покемонов Руслан Соколовский подал жалобу в Европейский суд по правам человека

Жалобу подал адвокат Дамир Гайнутдинов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

Ловец покемонов из Екатеринбурга Руслан Соколовский подал жалобу на свой арест в Европейский суд по правам человека. Об этом Ura.ru рассказал его адвокат Алексей Бушмаков.

Жалобу подал адвокат Дамир Гайнутдинов, специализирующийся на делах по защите свободы слова, он и будет представлять блогера интересы Соколовского в Страсбурге.

Соколовский считает, что его содержание под стражей было неадекватной мерой.

— Главной целью, утверждает блогер, было наказание его за огласку фактов сотрудничества эксперта Юлии Тагильцевой, готовившей заключение по делу Соколовского, с Центром по противодействию экстремизму МВД по Свердловской области. Таким образом, уголовное преследование и арест являются нарушением права заявителя на свободу и на выражение своего мнения, — сообщают «Ведомости».

Соколовский говорит, что уголовное преследование в этом случае – нарушение права на свободу и на выражение своего мнения.