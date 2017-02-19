«Сам справится!» Маг Антон Симаков отказался перечислять Соколовскому деньги с продажи картины

Маг остался недоволен высказыванием видеоблогера на суде.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

Маг Антон Симаков не будет перечислять деньги с продажи своей картины «Курица на велосипеде» на помощь видеоблогеру Руслану Соколовскому, что он обещал сделать ранее. Об этом маг сообщил журналисту НАШЕЙ сегодня, 20 февраля.

– Он надменно и самодовольно высказался перед журналистами в суде, когда те спросили обо мне. После этого я еще в зубах понесу ему деньги? Сам справится! На самом деле я ему по-человечески сочувствую, на него там набросились. Но помогать теперь у меня нет желания, – отметил маг Антон Симаков.

В голосе мага при этом проскальзывало не то расстройство, не то следы простуды – говорил он с трудом и шмыгал носом. Между делом Антон Симаков добавил, что приболел и сейчас лечится от простуды.

Адвокаты Руслана Соколовского, между тем, добавили, что до сих пор ждут обещанных денег. По их словам, у Антона Симакова есть все контакты и реквизиты, куда направить помощь.