«Сам справится!» Маг Антон Симаков отказался перечислять Соколовскому деньги с продажи картины

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017
Маг Антон Симаков не будет перечислять деньги с продажи своей картины «Курица на велосипеде» на помощь видеоблогеру Руслану Соколовскому, что он обещал сделать ранее. Об этом маг сообщил журналисту НАШЕЙ сегодня, 20 февраля.
– Он надменно и самодовольно высказался перед журналистами в суде, когда те спросили обо мне. После этого я еще в зубах понесу ему деньги? Сам справится! На самом деле я ему по-человечески сочувствую, на него там набросились. Но помогать теперь у меня нет желания, – отметил маг Антон Симаков.
В голосе мага при этом проскальзывало не то расстройство, не то следы простуды – говорил он с трудом и шмыгал носом. Между делом Антон Симаков добавил, что приболел и сейчас лечится от простуды.
Адвокаты Руслана Соколовского, между тем, добавили, что до сих пор ждут обещанных денег. По их словам, у Антона Симакова есть все контакты и реквизиты, куда направить помощь.
- Ранее маг Антон Симаков собрал журналистов на площади 1905 года, где заявил, что продал свою картину «Курица на велосипеде», но имя покупателя не назвал. Сумма сделки, по его словам, составила 2,5 миллиона рублей.
- До продажи своей картины маг Антон Симаков заявлял, что отдаст на помощь ловцу покемонов Руслану Соколовскому треть от вырученной суммы.
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Ранее на судебном слушании Руслан Соколовский сказал журналистам, что не верит в магию, но рад любой помощи.