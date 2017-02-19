«Хочется целовать рельсы РЖД»: музыкант из Екатеринбурга рассказал о своих приключениях в Индии

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017
Екатеринбургский музыкант Михаил Лузин сейчас путешествует по Индии и делится путевыми заметками с подписчиками в «Фейсбуке». В последнем посте сегодня, 20 февраля, Миша рассказал, как сложно россиянину разобраться с железнодорожной системой этой страны. По словам музыканта, сегодня он впервые опоздал на поезд.
– Нужно было уехать из Джайпура в Удайпур. Ночью в Джайпуре я играл на индийской свадьбе (что заслуживает отдельного рассказа), вернулся в гостиницу под утро уставший, и решил час перед поездом поспать. В итоге проспал и прибежал на вокзал на 10 минут позже, что не очень типично для меня. А поезд, что для Индии совсем не типично, отправился вовремя, – говорит Михаил.
Билет Михаила сгорел и в отличие от российских железных дорог, там после отправления нельзя вернуть даже часть стоимости.
– Но даже не это было обидно (цена билета за семичасовую поездку в сидячем вагоне с кондиционером – около 700 рублей). Тяжко было смотреть в пустоту вместо уходящего поезда, ибо сгоревший билет мне достался непросто, – поделился Миша Лузин.
Как купить билет на поезд в Индии
– В целом, индийская система приобретения билетов на поезд такова, что по возвращении в РФ хочется целовать рельсы РЖД, – иронизирует музыкант.
По словам Миши Лузина, сначала он выбрал простой путь, чтобы купить билет на поезд: через официальное приложение Индийских железных дорог. На регистрацию потратил час. После оказалось, что российской банковской картой расплатиться в этом приложении невозможно. А для того, чтобы купить билет в кассе, требуют ксерокопию паспорта и предварительно заполненный бланк.
– Вчера я час простоял в очереди в кассу. Для приобретения билета нужно заполнить специальный бланк, что я сделал, на весу стоя в очереди, следуя советам соседей. Когда очередь до меня уже почти дошла, сердобольная индианка, стоявшая передо мной, спросила: «Чувак, а ксерокопия паспорта у тебя есть?» Про себя я выругался, вслух сказал «Нет» и побежал на привокзальную площадь искать ксерокс, – вспоминает Михаил. Чудом удалось найти ксерокс и вернуться в свою очередь.
Миша Лузин все-таки уехал из Джайпура
– По иронии судьбы-2, тот индийский поезд, на который я купил билеты вместо проспанного, отправился с 20-минутным опозданием. Было бы так с тем – успел бы, но индийские железные дороги не знают сослагательного наклонения. И предсказуемость им тоже чужда. Так что даже не берусь предсказать время прибытия в Удайпур, – рассказал музыкант.
Миша Лузин берет уроки индийской музыки
Михаил Лузин рассказал НАШЕЙ, что приехал в Индию на месяц. Он путешествует по стране и берет уроки индийской музыки.
– Здесь у меня друзья. Они играют в известной на весь мир группе DHOAD gypsies from Rajasthan. В этому году они впервые сыграют в России (мы сейчас ведем переговоры на этот счет), а ранее выступали в 95 странах мира, в том числе играли перед английской королевой и Миком Джаггером. Я стал брать у них уроки индийской классической гармонии и вокала. На текущий момент я взял несколько уроков и почувствовал, как сильно раздвинулись границы музыкального сознания. Индийская музыка очень отличается от европейской.
- Интервью НАШЕЙ с екатеринбургским музыкантом Мишей Лузиным читайте по ссылке.
- Ранее Миша Лузин успел стать участником украинского шоу «Голос».
- Страничка Михаила Лузина в Фейсбуке (ссылка активна).