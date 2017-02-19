«Хочется целовать рельсы РЖД»: музыкант из Екатеринбурга рассказал о своих приключениях в Индии

Михаил Лузин сейчас путешествует по теплым краям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

Екатеринбургский музыкант Михаил Лузин сейчас путешествует по Индии и делится путевыми заметками с подписчиками в «Фейсбуке». В последнем посте сегодня, 20 февраля, Миша рассказал, как сложно россиянину разобраться с железнодорожной системой этой страны. По словам музыканта, сегодня он впервые опоздал на поезд.

– Нужно было уехать из Джайпура в Удайпур. Ночью в Джайпуре я играл на индийской свадьбе (что заслуживает отдельного рассказа), вернулся в гостиницу под утро уставший, и решил час перед поездом поспать. В итоге проспал и прибежал на вокзал на 10 минут позже, что не очень типично для меня. А поезд, что для Индии совсем не типично, отправился вовремя, – говорит Михаил.

Билет Михаила сгорел и в отличие от российских железных дорог, там после отправления нельзя вернуть даже часть стоимости.

– Но даже не это было обидно (цена билета за семичасовую поездку в сидячем вагоне с кондиционером – около 700 рублей). Тяжко было смотреть в пустоту вместо уходящего поезда, ибо сгоревший билет мне достался непросто, – поделился Миша Лузин.

Как купить билет на поезд в Индии

– В целом, индийская система приобретения билетов на поезд такова, что по возвращении в РФ хочется целовать рельсы РЖД, – иронизирует музыкант.

По словам Миши Лузина, сначала он выбрал простой путь, чтобы купить билет на поезд: через официальное приложение Индийских железных дорог. На регистрацию потратил час. После оказалось, что российской банковской картой расплатиться в этом приложении невозможно. А для того, чтобы купить билет в кассе, требуют ксерокопию паспорта и предварительно заполненный бланк.

– Вчера я час простоял в очереди в кассу. Для приобретения билета нужно заполнить специальный бланк, что я сделал, на весу стоя в очереди, следуя советам соседей. Когда очередь до меня уже почти дошла, сердобольная индианка, стоявшая передо мной, спросила: «Чувак, а ксерокопия паспорта у тебя есть?» Про себя я выругался, вслух сказал «Нет» и побежал на привокзальную площадь искать ксерокс, – вспоминает Михаил. Чудом удалось найти ксерокс и вернуться в свою очередь.

Миша Лузин все-таки уехал из Джайпура

– По иронии судьбы-2, тот индийский поезд, на который я купил билеты вместо проспанного, отправился с 20-минутным опозданием. Было бы так с тем – успел бы, но индийские железные дороги не знают сослагательного наклонения. И предсказуемость им тоже чужда. Так что даже не берусь предсказать время прибытия в Удайпур, – рассказал музыкант.

Миша Лузин берет уроки индийской музыки

Михаил Лузин рассказал НАШЕЙ, что приехал в Индию на месяц. Он путешествует по стране и берет уроки индийской музыки.