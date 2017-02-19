Режиссер Михалков в новом выпуске авторской передачи осудил блогера Соколовского

Никита Сергеевич считает, что у ловившего покемонов в Храме-на-Крови уральца отсутствует биологическая память, нет сострадания и знания истории.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

Очередной выпуск на «Бесогон ТВ» режиссер посвятил деятельности видеоблогеров, сообщает ЕТВ 20 февраля. В этом контексте Никита Михалков не обошел стороной Руслана Соколовского, ловившего покемонов в Храме-на-Крови.

– Руслан живет в этой же стране, он часть ее культуры, быта. И у него полностью нет сострадания, понимания, знания о том, что было совершено в 1918-м году в доме Ипатьевых, – высказался в своей программе Никита Михалков.

Режиссер предположил, что поведение молодого человека и ловля виртуальных монстров в Храме-на-Крови были вызваны завистью к более популярным блогерам. Рейтинг в 300 тысяч подписчиков уральца не устраивал.