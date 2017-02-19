Екатеринбург ждет дождливая и теплая неделя

Всю неделю в городе будут держаться плюсовые температуры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

Утром в понедельник, 20 февраля, ожидается минус 9 градусов. В течение всего дня температура воздуха будет подниматься, и к вечеру потеплеет до минус 1 градуса. Погода будет пасмурно й, днем и вечером пройдут снегопады. Ветер юго-западный, 4-6 метров в секунду.

Во вторник, 21 февраля, установится плюсовая температура: утром и днем плюс 2 градуса, вечером - плюс 1 градус. В течение всего дня периодически будут идти небольшие дожди. Ветер усилится до 7 метров в секунду.

Среда, 22 февраля. Потепление усилится - днем ожидается плюс 5 градусов, утром и вечером - до плюс 3. Осадки прекратятся, установится солнечная и ясная погода. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

четверг, 23 февраля, температура воздуха понизится до минус 1 градуса, но днем снова будет Утром в, температура воздуха понизится до минус 1 градуса, но днем снова будет плюс : потеплеет до плюс 2 градусов. Вечером пройдет небольшой снегопад, в целом погода будет пасмурной на протяжении всего дня. Ветер по-прежнему юго-западный и сильный - до 5 метров в секунду.

В пятницу, 24 февраля, погода будет сырой: ночью и утром пройдут снегопады, днем потеплеет до плюс 3 градусов, пройдет небольшой дождь. К вечеру установится ясная погода и похолодает до минус 1 градуса. Ветер ослабнет до 3 метров в секунду.

Суббота, 25 февраля. Утром будет солнечно, температура воздуха опустится до минус 3 градусов. Днем ожидается большая облачность, потеплеет до плюс 2. К вечеру пройдет небольшой дождь, температура воздуха по-прежнему будет плюсовой. Ветер южный, 3-5 метров в секунду.

Воскресенье, 26 февраля, будет дождливым. Небольшие дожди будут идти с утра и до вечера. В течение дня температура воздуха поднимется с плюс 2 до плюс 4 градусов. Ветер южный, 3-4 метра в секунду.

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