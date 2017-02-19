Сотрудница Росреестра помогала мошенникам продавать чужую землю под Екатеринбургом

Стоимость участков земли при этом существенно занижалась.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

В Березовском неизвестные при помощи сотрудницы Росреестра продавали чужие садовые участки, существенно занижая цену, сообщили в свердловской прокуратуре 20 февраля.

Неизвестные лица с октября по декабрь 2015 года продавали чужие участки земли в коллективном саду «Дачник». Для этого они использовали поддельные или недействительные документы и незаконно полученные дубликаты документов, удостоверяющих право на землю. Кроме этого, мошенникам помогала сотрудница Росреестра – после продажи участка с ее помощью они регистрировали право собственности.

Стоимость участков мошенники существенно занижали – так, участок стоимостью более 140 тысяч рублей они продали за 50 тысяч. Покупатели земли при этом ни о чем не подозревали.

Всего банде удалось продать около 20 участков земли. Сумма ущерба и пострадавшие устанавливаются.

В отношении инженера Росреестра и ее неизвестных подельников возбуждено уголовное дело.

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