Хроники потопа: как вода захватывает центр Екатеринбурга

Вода переходит во все стороны с улицы Малышева.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

В центре Екатеринбурге несколько часов подряд продолжается потоп. Вода стремительно захватывает улицу за улицей. НАША 20 февраля 2017 года вместе с пользователями соцсетей отмечает хроники затопления центра города.

О начале потопа в микрорайоне Втузгородок НАША писала ранее. Вода захватила улицу Мира и растеклась далее по проспекту Ленина, улицам Гагарина и Первомайской.

16.30. Оксана Мендекина отметила, как улицы Академическая-Мира выглядели около 13.00

16.35. Фото с перекрестка улиц Малышева — Восточная. Леся Дмитриева в 15.30 написала: «Все ноги мокрые теперь».

16.38. Как и следовало ожидать, на дорогах в центре города из-за потопа серьезно осложнено движение транспорта. Пешеходам тоже тяжело.

16.40. Леся Дмитриева фиксирует как со стихией пытаются справиться пешеходы и автомобилисты.

Перекресток улиц Восточная - Малышева.

16.40. Ника Уралова зафиксировала, что вода достигла уже района улиц Малышева и Луначарского.

16.45. Ксения Сидорова в свою очередь пишет, что вода достигла улицы Бажова. В МУП «Водоканал» НАШЕЙ до настоящего времени не прокомментировали в какой стадии находятся работы по устранению потопа.

16.48. Пользователи соцсети активно шутят, что бояться нечего — вода уйдет в Исеть.

16.56. Маша Никитина сняла отчаянного велосипедиста, пересекающего улицу Мира.

17.04. Маша Тагильцева засняла на видео, как возле школы пытаются передвигаться дети

17.09. НАША читательница Ирина Пушкарева поделилась видеороликом о ситуации на дорогах.

К слову, сегодня глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб пообещал сделать «акцент» на уборку города.

У коммунальщиков казахстанского города Караганда уже есть опыт наведения порядка после потопа с помощью снегоуборочной техники.

17.16. Центр Екатеринбурга топит не первый год. 14 января 2016 года в районе улиц Малышева — Восточная прорвало трубу. Из-за ремонтных работ встало троллейбусное движение. Перекресток превратился в снежную кашу.

17.22. В конце 2014 года эпичный потоп произошел на Ботанике. 8 декабря около 3.00 часов ночи в районе старой Ботаники разорвало водопровод диаметром 300 миллиметров. В результате вода начала стекать по улице Крестинского и образовала водяной затоп, не доходя до улицы Родонитовая, глубиной в 30 – 40 сантиметров.

Оказалась затоплена проезжая часть улицы длиной примерно 300 метров и несколько машин. По словам очевидцев, у некоторых из автомобилей сгорела электропроводка. Транспорт в буквальном смысле попал в ледяной плен.

17.26. Между тем сотрудники МУП «Водоканал», как пояснили в диспетчерской, уже нашли место прорыва — в районе улиц Мира — Академическая.

Коммунальщики перекрыли аварийный участок. На этом их работа сегодня ограничилась. К раскопкам сотрудники «Водоканала» приступят только 21 февраля, когда часть воды либо уйдет, либо замерзнет. Завтра же будет проводиться уборка улиц.

17.31. Корреспондент НАШЕЙ сообщает, что ситуация на дорогах в центре города только ухудшается.

— Сразу после остановки «Трансагентство» ДТП на улице Малышева с участием трех автомобилей. На месте происшествия работают автоинспекторы. Реки на дороге уже нет. Пробка растянулась по улице Малышева от Гагарина до Восточной в сторону центра, —сообщает корреспондент «Нашей Газеты».

Фото корреспондента НАШЕЙ

17.55. Внимание автомобилистам — перекрыта улица Академическая на участке от улицы Мира до Софьи Ковалевской. По словам корреспондента НАШЕЙ, в районе улицы Мира, 19, спиливают деревья, чтобы сотрудники «Водоканала» смогли добраться до места прорыва.

Карта перекрытий

Фото корреспондента НАШЕЙ

Рабочие спиливают дерево на улице Академической (фото корреспондента НАШЕЙ)

18.11. Вода постепенно уходит с затопленных улиц. По словам корреспондента НАШЕЙ, залитые тротуары и проезжую часть уже почистили тракторы.

Ожидается, что как только спилят дерево на улице Академической, движение будет открыто. Между тем ряд домов, которые оказались рядом с местом аварии уже отключены от холодного водоснабжения. По всей видимости, жильцам предстоит провести без холодной воды всю ночь.

Горожане ожидают, что последствия от потопа еще проявятся в вечерний час-пик. К утру участки, откуда не ушла вода, превратятся в аварийно опасные отрезки улиц.

На этом НАША завершает трансляцию городского потопа.