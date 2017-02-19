На Мира из-за коммунальной аварии встали троллейбусы

Вода дошла до пересечения Малышева- Восточная.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

О том, что улицу Мира, которая находится в микрорайоне Втузгородок, затопило из-за коммунальной аварии, местные жители сообщили 20 февраля вы районе обеда.

– Улицу мира затопило в районе пересечения с Академической, – сообщил нашей очевидец Арсений Романов. – Встали троллейбусы.

Как удалось выяснить, из-за аварии движение троллейбусов на данном участке действительно пока затруднено.

По словам очевидцев вода растеклась уже и по другим улицам: Первомайской, Гагарина, Ленина.

– Потопище! Люди спасайте свои машины! Вода бежит бурной рекой, – сообщают местные жители.

По сообщениям екатеринбуржцев, вода дошла уже до пересечения улиц Малышева–Восточная.