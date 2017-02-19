В Екатеринбурге немецкую овчарку так запугали кинологи, что она научилась лаять только после сеансов у психолога

Теперь пес исполняет свои обязанности охранника.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

В Екатеринбурге немецкая овчарка Сэм смогла лаять и перестала бояться чужих только после сеансов у психотерапевта, написал Ura.ru 19 февраля. До этого пес, которого взяли в качестве охранника, в ужасе прятался от малейшего шума и молчал.

Как рассказала зоопсихолог и кинолог Елена Лотиева, немецкую овчарку по кличке Сэм к ней привели, когда собаке было три года. Когда Сэм был щенком, он попал на кинологические курсы, на которых его обучали, как правильно охранять хозяина и дом. Но после тренировок пес стал бояться чужаков и вообще перестал лаять.

– Когда Сэм слышал голос постороннего человека, он начинал пятиться и прятаться от хозяев, прижимался от страха к земле, жалобно скулил. У себя во дворе он постоянно сидел в будке, мало ел, не проявлял интереса к прогулкам. Такая апатия, скорее всего, была связана с боязнью, что его снова будут дрессировать, – рассказала зоопсихолог Елена Лотиева.

После пары сеансов Сэм стал гораздо спокойнее, начал доверять специалисту и стал увереннее в себе. После долгого перерыва он впервые залаял.