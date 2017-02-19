В Екатеринбурге пройдет массовая проверка предприятий по отлову бродячих животных

Причиной для проверки стали жалобы на участившиеся случаи нападения собак.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

В Екатеринбурге пройдет массовая проверка передержек для животных и предприятий по отлову бездомных животных, сообщает 20 февраля 2017 года пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Проверка коснется как уральской столицы, так и других городов Свердловской области. Прокуроры должны отследить всю цепочку по работе с бездомными животными по муниципальным контрактам – от отлова и содержания до утилизации трупов.

– В обязательном порядке будет проанализирована эффективность использования муниципальными заказчиками финансирования из областного бюджета, организации последними контроля за подрядчиками, опубликования в общем доступе сведений об отловленных животных и пунктах их временного размещения, – говорится в сообщении.

Проверка проводится по поручению прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова. Сотрудники надзорного ведомства в рамках проверки могут нагрянуть и в передержки для бездомных животных.

В ведомстве поясняют, что причиной для проверки стали публикации в СМИ о жестоком обращении с животными, а также о частых нападениях бродячих собак на людей и других питомцев.

20 января 2017 года в частном секторе на Уктусской блогеры нашли 18 трупов животных в передержке для домашних собак и кошек.

14 января 2017 года СКР начал проверку в связи с информацией о нападении бродячих собак на жителей Нижнего Тагила.