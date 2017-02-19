Наверх
В Екатеринбурге похоронили военного, который погиб в командировке в Сирии
16:00, сегодня
Жительница Екатеринбурга требует полмиллиона рублей за сломанную в автобусе ногу
16:25, сегодня
На свердловской трассе столкнулись пять машин: три человека погибли, двое ранены
15:47, сегодня
В Екатеринбурге пройдет массовая проверка предприятий по отлову бродячих животных
15:35, сегодня
Торговый дом «Лазурит» — красивая и надежная мебель для дома
В Свердловской области к детсаду подбросили труп собаки без шкуры и лап
15:03, сегодня2
«Рено Сандеро» сгорел в Нижнем Тагиле из-за проводки
14:45, сегодня
В Нижнем Тагиле погиб четырехлетний ребенок
14:33, сегодня
Секрет современного интерьера
«Сам справится!» Маг Антон Симаков отказался перечислять Соколовскому деньги с продажи картины
14:15, сегодня
Екатеринбуржец получит 900 тысяч рублей за несправедливый вердикт суда
14:03, сегодня1
На Мира из-за коммунальной аварии встали троллейбусы
13:27, сегодня
В Екатеринбурге немецкую овчарку так запугали кинологи, что она научилась лаять только после сеансов у психолога
12:45, сегодня2
Режиссер Михалков в новом выпуске авторской передачи осудил блогера Соколовского
12:24, сегодня
С начала года в ДТП на свердловских трассах пострадало почти полсотни детей
12:20, сегодня
В Нижнем Тагиле покончила с собой сотрудница полиции, пойманная на краже
11:48, сегодня2
Сотрудница Росреестра помогала мошенникам продавать чужую землю под Екатеринбургом
11:29, сегодня1
В Свердловской области эвакуировали воспитанников и персонал дымящегося детского сада
10:58, сегодня
«А вам не все равно?» В Серове в чужую могилу тайком подхоронили мужчину из Екатеринбурга
10:47, сегодня
На Широкой Речке в Екатеринбурге сгорел садовый домик
10:45, сегодня
Комитет Госдумы расширил «черный список» авиапассажиров
10:37, сегодня
Свидетелей убийства нет: в Екатеринбурге продолжается суд по делу «банды Тропиканки»
10:22, сегодня
В екатеринбургском парке Маяковского запустят праздничный салют
09:56, сегодня1
Новое автопутешествие: кот Граф из Нижнего Тагила вместе с хозяином поехал покорять Байкал
09:34, сегодня
Блины на Масленицу: пять необычных рецептов
09:20, сегодня
Ловец покемонов Руслан Соколовский подал жалобу в Европейский суд по правам человека
09:09, сегодня
Екатеринбург ждет дождливая и теплая неделя
08:57, сегодня1
Ночью в Екатеринбурге огонь уничтожил ВАЗ и иномарку
08:39, сегодня
В Нижнем Тагиле отчим признался, что начал насиловать дочку, когда той было всего 8 лет
08:23, сегодня3
В клетку приглашаются: в Екатеринбурге выявили лучших спортсменов ММА среди любителей
23:23, 19.02.2017
Курс на Север: из Екатеринбурга стартовала экспедиция к берегу Ледовитого океана
16:51, 19.02.2017
Убийцу почтальона на Ботанике отправили под арест
16:47, 19.02.2017
В России официально признаны паспорта ДНР и ЛНР
16:02, 19.02.20172
Екатеринбуржец в Лондоне: «Транспортная схема такая удобная, что в метро ездят даже министры»
16:00, 19.02.2017
Ученые объяснили, из-за чего может исчезнуть жизнь на Земле
15:47, 19.02.2017
В Каменске-Уральском школьник пришел в школу с пистолетом, чтобы выяснить отношения с бывшей девушкой
14:47, 19.02.20172
«Следов насилия не обнаружено»: ветеринары опровергли изнасилование Алексеем Паниным собственной собаки
14:26, 19.02.20171
Нижнетагильские полицейские по горячим следам задержали похитителей денег у инкассаторов
12:25, 19.02.2017
Екатеринбуржцам устроят ликбез по Луне: выставка и серия лекций пройдет в Музее архитектуры и дизайна
11:19, 19.02.2017
Пенсионер Леонид Букрин из Екатеринбурга собирается на коньках пройти весь Байкал
10:49, 19.02.20172
В центре Екатеринбурга найдено тело мужчины в петле и с ножом в сердце
10:35, 19.02.2017
«А она и не терялась»: ГУФСИН прокомментировал историю с исчезновением Евгении Чудновец
09:57, 19.02.20172
В «Лыжне России – 2017» в Екатеринбурге приняли участие 40 тысяч человек
22:06, 18.02.2017
Все в дыму: на улице Шекспира в Цыганском поселке был сильный пожар
19:30, 18.02.2017
«Рептилоиды атакуют»: рецензия на фильм «Великая стена»
18:50, 18.02.2017
Актриса из «Игры престолов» превратится в монстра
17:25, 18.02.2017
В Нижнем Тагиле инкассатора «вырубили» электрошокером и забрали более 1 миллиона рублей
17:00, 18.02.20171
В IPhone 8 встроят систему обнаружения микротрещин экрана
16:26, 18.02.2017
Екатеринбурженка стала участницей шоу «Взвешенные люди», чтобы похудеть и выиграть деньги
15:45, 18.02.2017
Художник из США нарисовал в комиксах Родину-мать из Волгограда с мультяшными женщинами из Marvel
14:52, 18.02.20171
Мальчик мечтал стать поваром: следователи проверяют версию о доведении до самоубийства школьника из Пелыма
14:15, 18.02.2017
Не добежала до дома: на Уралмаше водитель иномарки сбил 14-летнюю девочку
12:45, 18.02.2017
Стало известно, какие модели автомобилей покинули российский рынок в январе 2017 года
12:12, 18.02.2017

В екатеринбургском парке Маяковского запустят праздничный салют

В екатеринбургском парке Маяковского запустят праздничный салют
16+
Фото: vk.com/ekbcpkio
Впервые за долгое время.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

В ЦПКиО имени Маяковского впервые за долгое время запустят праздничный салют в честь Дня защитника Отечества, сообщили в пресс-службе парка 17 февраля.
 
23 февраля в парке имени Маяковского впервые за долгое время запустят праздничный салют – он прогремит в честь Дня защитника Отечества. Кроме этого, в праздничный день посетители парка смогут увидеть выставку военной техники, которая пройдет с 16.00 до 19.00 возле памятника «Мотоциклистам».
 
Детям позволят не только посмотреть на военную технику, но и забраться на нее и изучить ее устройство.
  • В администрации парка Маяковского НАШЕЙ уточнили, что пока это будет один салют – переноса всех праздничных салютов из Динамо в ЦПКиО не будет. 

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 20.02.2017, 09:56
Тэги: Эксклюзив, Позитив
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Горожанин20 февраля 2017, 12:31
Когда расстреляют его за разбазаривание денег? Пенсионерам нет на проезд а деньги на воздух выбрасывает,чмина
0
0
Согласны с автором?

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Корь Семья Катастрофа Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Грипп в Екатеринбурге Волейбол В Египте разбился самолет с российскими туристами Парковки Еда Новый год Лайфхак Афиша Коллекторы Новости дня Суд Медицина Религия Скандал с Новиковым Самолет ЧМ-2018 Обрушение крыши на Калинина Гололед Личное Недвижимость Школа Видео ЖКХ Горящие авто Бэби-боксы Ту 154 Интервью Развлечения Мотоциклы Дороги Ельцин-центр ИГИЛ Скорая помощь Пожар Горячее Расписание Рейтинг Производство Искусство Строительство Хэллоуин-2015 Грипп Репортаж Рецензия Пусть говорят Война ритуальных агентств Хоккей Снос монастыря на Качканаре Музыка Дорожные воины Интернет Мода Расстрел на Депутатской История успеха Секс Конкурсы Дело Пьянкова Розыск Кризис и санкции Взятки Приостановка полетов в Египет Смерть Позитив Красота Знаменитости Транспортная реформа Скандалы Сибирская язва Культура Доска позора Взрыв Выставки Военный репортаж Крушение самолета под Ростовом Деньги Здоровье Высокие технологии Ловец покемонов СМИ История Екатеринбурга В Екатеринбурге -40 градусов ВУЗ Женщины Происшествия Убийство в Рахмангулово Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Криминал Отношения Голодовка в колонии Путин Мультимедиа Экономия Статистика Отдых Мистика Студенты Слухи Общественный транспорт Ошибки врачей Эксклюзив Необычное Расстрел Психология Политика Спорт Бизнес Туризм МЧС Тест Футбол Авто Биатлон Транспорт Храм святой Екатерины Дети Баскетбол Отключение света Уралмаш, Эльмаш Самолет Минобороны упал в Якутии ДТП Новости России ГИБДД Жизнь в городе Животные Опрос Шоу-бизнес ЗАГС Погода Мужчины Кто заработал Образование Новости Фото Экономика Дом-2 Растения Приговор Лошагину Мировые новости Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил?

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru