В екатеринбургском парке Маяковского запустят праздничный салют

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Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017
В ЦПКиО имени Маяковского впервые за долгое время запустят праздничный салют в честь Дня защитника Отечества, сообщили в пресс-службе парка 17 февраля.
23 февраля в парке имени Маяковского впервые за долгое время запустят праздничный салют – он прогремит в честь Дня защитника Отечества. Кроме этого, в праздничный день посетители парка смогут увидеть выставку военной техники, которая пройдет с 16.00 до 19.00 возле памятника «Мотоциклистам».
Детям позволят не только посмотреть на военную технику, но и забраться на нее и изучить ее устройство.
- В администрации парка Маяковского НАШЕЙ уточнили, что пока это будет один салют – переноса всех праздничных салютов из Динамо в ЦПКиО не будет.
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