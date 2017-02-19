В лобовом столкновении на трассе Екатеринбург – Тюмень погибли двое взрослых и ребенок

ДТП произошло на трассе неподалеку от города Богдановича.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

Жуткая авария произошла на трассе Екатеринбург – Тюмень 20 февраля ближе к вечеру. Как сообщают очевидцы случившегося, лобовое столкновение, в котором погиб ребенок и двое взрослых, произошло наподалеку от города Богдановича.

– Авария произошла в 16:30 по местному времени на 72-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень, цитирует Интерфакс отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области. – По предварительным данным, автомобиль "Citroen" занесло и он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с "Mitsubishi Pajero".

В ДТП погибли женщина, которая была за рулем "Citroen", а также ехавшие с ней 75-летний мужчина и мальчик около 7-8 лет. Как уточнили информагентству в Госавтоинспекции, был пристегнут ремнем безопасности "ФЭСТ", реализация которых была приостановлена в конце прошлого года в связи с их ненадежностью.



Кроме того в больницу Богдановича на скорой увезли пострадавшую пассажирку "Mitsubishi Pajero".



Автоинспекторы выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, что днем в массовом ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибли три человека, еще двое госпитализированы.